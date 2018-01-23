Елена Шнаревич: Буду участвовать в конкурсе «Энергичное тело»!

Всем привет) Ну, похвалиться мне на данный момент нечем — вес встал и не двигается с места. Но я не отчаиваюсь и иду вперёд! Начала «играть» с калориями, употребляя в пищу то большее их количество, то меньшее, пытаясь встряхнуть организм.

Объёмы за месяц немножко изменились: в талии ушло 3 сантиметра, в груди и бёдрах по 1 см. Так что мелкими шажочками иду к стройному и красивому телу!

Погода на улице хорошая и наконец-то выпал снег. Теперь к спортзалу добавились пробежки по снежной горке за дочкой. За два выходных набегала 2,5 часа))

Да и вообще я теперь люблю пешие прогулки!

И напоследок. Внутри нашего велнесс-центра N-еrgo ежегодно проходит конкурс «Энергичное тело». Я решила поучаствовать и попробовать себя в чём-то новом. Так что заявку я подала.