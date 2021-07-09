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«Я худею!»
Маргарита Шелкова: «Минус 14 кг! И вес продолжает снижаться!»

Маргарита Шелкова: «Минус 14 кг! И вес продолжает снижаться!»

Вес на сегодня 79,3 кг (минус почти 14 кг!) и постепенно продолжает снижаться, что не может не радовать)))) А я все продолжаю сетовать на то, что объемы уходят в основном только в нижней части тела, а «верх» предательски отстает! Хотелось бы добиться большего прогресса в этом плане, но организму, к сожалению, не прикажешь…

На этой неделе я сменила беговую дорожку на эллипсоид и теперь уже мои кардио-тренировки проходят в его компании))) В понедельник было прям тяжко: помимо смены тренажера на более сложный, основная тренировка была сосредоточена на ногах, после нее из зала я практически выползала… Но в среду вроде бы все уже было нормально)))

А еще мы с тренером увеличили нагрузку в приседаниях с утяжелением с 8 до 16 кг! И в общем-то я хорошо справилась с этой задачей — сделала 3 подхода как будто так и надо. Также мы на авось попробовали сделать один подход с гирькой побольше аж в 24 кг! Стало, конечно-же, в разы тяжелее, но я полностью доделала один подход с ней и горжусь собой по этому поводу)))))

На прошлой неделе дописала я-таки картину, что очень долго ждала своего часа, и получилось так, как я себе и представляла))) Сейчас вот переключилась на следующую «незавершенку» и продолжила заполнять свой скетчбук, на который особо времени не хватало в последние месяцы. Надеюсь до конца лета заполнить его хотя бы наполовину…

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 10:07 +6
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