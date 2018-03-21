Елена Шнаревич: Мечтаю скинуть еще 7 килограммов

Ну, вот и пролетели еще две недели проекта. Пришло время творения нового блога, но сейчас мне и поделиться-то нечем, так как последние две недели я толком не занимаюсь…

Так получилось, что сначала сама слегла с температурой, подхватив непонятный вирус, и неделю жила в бредовом состоянии, заразила своих детей, теперь сижу с ними.

В домашних условиях пытаюсь делать всё то, что должна была делать в зале и, естественно, продолжаю следить за питанием. Мой вес на сегодня 64,2 кг. Теперь чтобы скинуть 100 г, приходится трудиться втройне, так как не хотят граммульки со мной расставаться, а скинуть ещё 7 кг хочется).

В принципе, результатом я уже довольна, и основной уклон теперь идёт на подтяжку тела. Короче, к весне готова). Купила обновки, но весна к нам не спешит)).