блоги
блоги
Регистрация
«Я худею!»
Юлия Лашманова: Есть минус 16 кг!

Юлия Лашманова: Есть минус 16 кг!

Как незаметно пролетели три месяца после операции. И результаты не прекращают меня радовать. Мой вес на данный момент 76 кг, то есть я сбросила уже 16 кг.

Мне очень приятно слышать в свою сторону комплименты. Многие говорят, что я похорошела, в чём заслуга любимой «Слободы»! Уже нет той лени ходить пешком, наоборот, я люблю прогуляться. Уже потихоньку готовлюсь к весне, но весна к нам все не идет…

Я сменила имидж, поменяла цвет волос. В шкафу теперь висят платья 48-го размера, а не как тогда 54-го размера. Джинсики — 29-го размера.

Многие осуждают меня за то, что я сделала себе такую операцию. Называют лентяйкой. Но, пардон! Ни кто не был в моей «шкуре» и никто не поймет, почему я на это решилась.

Вот так я выглядела до операции:

Я стремилась похудеть после родов. Вес то уходил, то возвращался назад. Тяжело было. А сейчас всё изменилось.

Многие, когда слышат, что во мне 76 кг, говорят, что я выгляжу меньше своего веса. Это очень приятно!

Еще в предыдущем блоге люди интересовались что такое бандаж и как он выглядит. У меня установлен отечественный бандаж. Вот его фото, внутри себя я его совсем не ощущаю.

Я отказалась от всей колбасной продукции, стала больше есть фруктов и молочных продуктов. До лета чуть больше двух месяцев, и мне бы очень хотелось за этот короткий срок скинуть еще 10−16 кг.

И очень хочется сказать тем людям, которые что-то хотят поменять в своей жизни, не бойтесь меняться!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 13:04 +10
Елена Шнаревич: Мечтаю скинуть еще 7 килограммов
Елена Шнаревич: Мечтаю скинуть еще 7 килограммов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.