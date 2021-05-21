Маргарита Шелкова: «Выносливости не всегда хватает»

Упражнения с каждым разом усложняются, время кардиотренировки постепенно увеличивается, а в зале мне встречаются все те же приятные люди, и поэтому я очень рада, что меня определили именно в фитнес-клуб #ВФорме.

В процессе тренировки выполняю все указания нашего тренера, но пока выносливости все же не всегда хватает и бывает, что я не могу доделать непрерывно сет упражнений… Однако я стремлюсь к сокращению подобных моментов, и с каждым разом у меня это получается все лучше и лучше!

Мой вес на сегодня 85,6 кг.

Я успешно, а точнее, по мере возможности подстраиваю к тренировкам свой досуг. К моему удивлению, после зала еще остаются силы, какое-то необъяснимое воодушевление, благодаря которому я могу, например, дальше расписывать стену на кухне. В один унылый весенний день мне надоела белая стена напротив стола, и захотелось видеть на ней яркие цвета, которые бы поднимали настроение каждый день.

Желтый цвет прекрасно справился со своей задачей, ведь это цвет легкости и радостного восприятия жизни. Так что теперь я любуюсь лимончиками каждый раз, когда захожу на кухню. Даже несмотря на то, что стена еще не закончена, она меня уже радует.

Из весёленького скажу, что однажды, вернувшись в раздевалку за наушниками, я увидела там на лавочке одинокие арматурные кусачки.

Сказать, что я была удивлена, – ничего не сказать. Не знаю, что с ними случилось потом, но после тренировки они исчезли.))