Лариса Барзенкова: «Мой вес — уже не 90!»

Мой вес на сегодня 89 кг, а это минус 8 кг с начала проекта! Это очень воодушевляет и наполняет гордостью. А еще не так давно я услышала за своей спиной шепот других посетителей клуба: «Кажется, она похудела». Мой тренер мне тоже это сказал. Это очень приятно!

Прошло ровно 2 месяца, как я в проекте. Самое главное, что дает проект — это стимул двигаться дальше, а все остальное — сам себе волшебник.

Мне очень нравятся групповые тренировки. Тренера все очень крутые. Часто попадаю на пилатес к Татьяне Кушнир. Она была тренером одной из участниц «Похудейки» и эта участница заняла первое место!

В неменьшем восторге от Елены Яковлевой. Совсем недавно посетила тренировку спининг, которую она вела. Это имитация езды на велосипеде. За одну такую тренировку можно сжечь до 700 ккал. Было с непривычки тяжеловато, но мне очень понравилось. Елена зажигалка, с нею все проходит на одном дыхании.

Успела подружиться со многими завсегдатаями клуба. Внутри появилось очень теплое ощущение. То чувство, когда понимаешь, что стала частью клуба, где тебя ждут друзья.

Есть, конечно, и зоны роста. Я все еще борюсь с отеками и вес прыгает то в плюс, то в минус с амплитудой до 2 кг. Понимаю, что это все временно и надо немного потерпеть.

Конечно, бывает, что совсем не хочется идти на тренировку. Все из-за уплотнившегося графика. Но внутренний «взрослый» говорит надо и я иду. Очень строгий этот внутренний взрослый, его ослушаться невозможно. Как-то спросила у своего сына, который уже почти месяц занимается со мной в клубе, бывает ли у него так, что совсем не хочется на тренировку. Признается, что бывает. Особенно сейчас, когда в кучу свалились последний звонок, выпускной и репетиции к этим мероприятиям, экзамены ОГЭ и поступление в колледж. Но! У него тоже очень строгий внутренний взрослый. Горжусь, что смогла воспитать в нем ответственность.

Для меня, как и для многих наших соотечественников, тоже начался агрофитнес.

У меня есть любимая дача, на которой приходится много работать, чтобы сделать из нее райский уголок для отдыха.

Сложно сочетать занятия 3 раза в неделю в фитнес-клубе, работу, дачу и не забывать готовить себе контейнеры. А также помогать сыну и поддерживать его в окончании школы и поступлении в колледж. На сон отводится все меньше и меньше времени. Бывает меньше пяти часов. Это приводит к тому, что вырабатывается гормон стресса кортизол. Вот именно он и заставляет нас есть тогда, когда еда совсем не нужна. Через еду мы получаем кусочек любви к себе и заботу. А вслед за этим лишний вес.

Я стала это осознавать еще до проекта. И учиться отслеживать эти состояния. Ведь под заеданием стресса мы понимаем не явный стресс, когда случилась ситуация из ряда вон, а совсем обычный распорядок дня и жизни в целом, где присутствует недосып, где местами могли переволноваться или взгрустнуть.

На этот случай я придумала себе занятие, которое будет давать мне те же эмоции, что и еда, но едой не являться. Это вязание. И вот, что у меня из этого вышло. Этот платок меня научила вязать моя девяностолетняя бабушка, которая сама и спряла пряжу для него из своих домашних коз. Поэтому платок получился полосатым. А еще теплым и нежным, как бабушкины руки.

А еще муж частенько приглашает меня на свидания). Для нас это вечерние прогулки в парке, который находится рядом. После таких прогулок засыпать легче.

Не думаю, что мой минус в весе сильно заметен, но когда иду по улице, то спина моя гордо расправлена. Нет никаких сомнений, что у меня все получится.