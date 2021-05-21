Лариса Барзенкова: «Ура! Вес снова пошел вниз!»

Неделя выдалась насыщенной, есть чем гордиться). Я закончила обучение и стала сертифицированным нутрициологом!

Почти одержала победу над отеками, осталось совсем чуть-чуть. Мой вес снова пошел вниз! Ура!

Хочу поблагодарить читателей Мyslo за поддержку и погружение в мою проблему, ваши комментарии мне очень помогли! Отдельно хочется поблагодарить портальцев с ником Жена кузнеца и Virgo. Именно они подсказали мне, где искать проблему и решение к ней. Спасибо вам огромное! Очень крутое ощущение, когда понимаешь, что ты не одна!

Я стала разбираться в своей проблеме и вот что мне удалось узнать. Основная причина отеков — длительное отсутствие активности. Также отек возникает и при тренировочном процессе, если «перегрузили» мускулатуру: в мышечной ткани скапливается большое количество продуктов жизнедеятельности волокна и клетки, а лимфоток не справляется с их выводом. Клетка распухает, и лимфатическая жидкость застаивается. Или вследствие появления микроразрывов мышечного волокна при силовых тренировках.

Вторая причина — это застой лимфы. Циркуляция лимфы происходит за счет сокращения мышц. Если мышцы не работают, лимфа имеет склонность застаиваться, и чтобы как-то ее разбавить, организм задерживает воду, отсюда и отечность.

Ну и наконец, недостаток белка в рационе. Лучшее объяснение — от портальца с ником Жена кузнеца: белок удерживает воду в кровеносных сосудах. Если слишком долго сидеть на безбелковой диете, его запасы уменьшаются, что приводит к дефициту этого вещества (в медицине это называется гипопротеинемия). В результате сосуды становятся проницаемыми для жидкости и возникают отеки.

И вот секрет, который я узнала из лекций профессоров РАМН и РУДН:

при бездумном похудении (которое, как оказалось, я практиковала все эти 7 лет) мы теряем жировую и мышечную массу в равном количестве. Поэтому, как только выходим из похудения, вновь набираем свои килограммы, да еще и с «друзьями», так как мышечная ткань уже утеряна, и на ее место встает жировая с довеском. Поэтому каждая новая диета или новомодный способ похудения дается все сложнее.

если мы потребляем 1,2 г — 1,6 г белка на 1 кг массы тела, то мы частично будем терять мышечную массу.

если потребляем хотя бы 2,3 г белка на 1 кг массы тела, то мы полностью сохраним мышечную массу.

Что касается меня, то пока мой результат в среднем — 1,4 г белка на 1 кг массы тела. И хочу сказать, что это очень сложно.

Я никогда раньше столько не ела. Объем пищи получается большой, а по калориям — совсем нет.

Вспоминаю слова знакомых пышечек: «Я очень мало ем и много двигаюсь. Откуда эти килограммы?» Все очень просто: полплиточки шоколада быстро переходит в жиры, хотя визуально выглядит совсем маленькой порцией и после нее снова хочется есть. А 260 г куриной грудки выглядят горой и переходят в строительный материал для мышц и много еще чего, а также дают такое насыщение, что в жизни к холодильнику после 18.00 не подойдешь. Кстати, белок может плохо влиять на почки при условии, что они изначально нездоровы. Если почки без патологии, то белок увеличивать можно.

А вот мой рецепт ПП-сырников: 1 яйцо, 3 ст. л. протеина, 0,5 кг творога до 2% жирности, 3 пакетика стевии (1 пакетик равен 1 ч. л. сахара). Можно добавить 1ст. л. манки. Все перемешать, сформировать сырники. Я их готовлю в сотейнике без масла. На один такой сырник будет приходиться до 20 г белка. Всем приятного аппетита).

На самом деле причин отеков гораздо больше, и некоторые свидетельствуют о серьезных заболеваниях. Но первопричина всегда в недостаточной физической активности и неприемлемом для организма питании.

Я увеличила количество потребления белка и добавила к своим занятиям с тренером групповые тренировки.

Сейчас это выглядит следующим образом: сначала пилатес в качестве разминки, затем силовая тренировка с тренером, в качестве заминки — стретчинг или йога в зависимости от расписания, а после 200 ккал на беговой дорожке. В день тренировки я сжигаю до 1700 ккал только упражнениями.