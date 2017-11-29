Ольга Калугина: Придумала свой рецепт зеленого овсяного блина!

Здравствуйте! Вот и второй месяц занятий подошел к концу. Он пролетел очень быстро, да и вообще время летит незаметно. Я попробовала ходить на групповые тренировки в своем клубе «Лига чемпионов»: FUNCTIONAL TR и FITBALL, мне очень понравилось, и тренер там Анна очень позитивная, заниматься с ней в радость. Ну и с группой, конечно, ходить веселей и интересней, а то я в одиночестве совсем заскучала).

Еще много чего не попробовала — в нашем клубе очень большой выбор групповых тренировок, на любую физическую подготовку. Да, конечно, каждый день не получается посещать фитнес-клуб, т. к. очень далеко. У меня уходит пять часов на то, чтобы добраться до клуба, позаниматься и вернуться домой. Не всегда могу столько времени потратить за день, ну я, конечно, дома сама занимаюсь.

Вес мой не спеша, потихоньку тает. Это радует, ведь бывает, что вес неделю вообще стоит на месте.

Немного о питании. Я уже настолько привыкла к здоровой пище, что уже, можно сказать, сроднилась к ней.



Мой обед.

Придумываю сама рецепты. Вот, например, как овсяный блин. Теперь я туда стала добавлять зелень: петрушку, укроп, кинзу, цветную капусту. Ну, а основа — овсянка и яйца (желтки убираю), очень вкусно получается.

Делаю его каждое утро, и всегда получается по-разному, вкусно, сытно и полезно) И еще раз скажу спасибо тем, кто мне поддерживает! Ваши комментарии для мне многое значат, я из них делаю для себя какие-то выводы. И еще не устану повторять снова и снова — спасибо «Слободе»!