Марина Жутенкова: «Эксперимент провалился! Возвращаюсь к жизни «до»
Хорошая новость: объемы уходят, сила растёт.
Плохая новость: на весах плюс-плюс-плюс. Вес 84,8 кг.
Об экспериментах.
Тренер «Лиги чемпионов» Екатерина Егорова неспешно прохаживалась по комнате, заложив руки за спину.
— А что, если… — не стоит.
— Тогда может быть нужно… — не нужно.
— Может хотя бы… — а вот это попробуем.
В чате «я худею» замигало «тренер печатает»…
Сокращаем углеводы, увеличиваем белки. Ожидаемый результат — потеря веса. Возможные побочные эффекты: усталость, нагрузка на почки. Время эксперимента: 2−3 дня.
День третий. Эксперимент прекращён досрочно в виду обратного эффекта: объект начал быстро набирать массу.
— Пора пробовать отруби!
Пару ложек кукурузных отрубей вмешиваем в кефир и начинаем вливание.
Ожидаемый результат — потеря веса. Возможные побочные эффекты: проблемы с ЖКТ. Время эксперимента: 2−3 дня. День первый — день второй — день третий… Эксперимент прекращён в виду обратного эффекта: объект продолжил набирать массу.
Объект вышел из-под контроля и решил взять всё в свои руки)
— Зайдём с другой стороны!
Усилим тренировки в «Лиге чемпионов» и добавим физической нагрузки в течение дня. На тренировку было выделено 5−6 часов в день. Ожидаемый результат — потеря веса. Возможные побочные эффекты: перетренированность со всеми вытекающими последствиями.
День первый — небольшой, но минус. Отлично! День второй — день третий — объект вновь начал набирать массу.
— Да, чёрт, побери, последний козырь в рукаве — читмил!
Объект в плюсе…
На этом всё, хватит экспериментов. Шаг вперёд — два назад и это не про танцы)
Итого: исходя из своего опыта, я никому не посоветую использовать эти методы. Может, вам и поможет, но мне не помогло, и достигнутый результат откатился назад. Возвращаюсь к питанию и тренировкам до экспериментального периода.