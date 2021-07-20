Марина Жутенкова: «Эксперимент провалился! Возвращаюсь к жизни «до»

Хорошая новость: объемы уходят, сила растёт.

Плохая новость: на весах плюс-плюс-плюс. Вес 84,8 кг.

Об экспериментах.

Тренер «Лиги чемпионов» Екатерина Егорова неспешно прохаживалась по комнате, заложив руки за спину.

— А что, если… — не стоит.

— Тогда может быть нужно… — не нужно.

— Может хотя бы… — а вот это попробуем.

В чате «я худею» замигало «тренер печатает»…

Сокращаем углеводы, увеличиваем белки. Ожидаемый результат — потеря веса. Возможные побочные эффекты: усталость, нагрузка на почки. Время эксперимента: 2−3 дня.

День третий. Эксперимент прекращён досрочно в виду обратного эффекта: объект начал быстро набирать массу.

— Пора пробовать отруби!

Пару ложек кукурузных отрубей вмешиваем в кефир и начинаем вливание.

Ожидаемый результат — потеря веса. Возможные побочные эффекты: проблемы с ЖКТ. Время эксперимента: 2−3 дня. День первый — день второй — день третий… Эксперимент прекращён в виду обратного эффекта: объект продолжил набирать массу.

Объект вышел из-под контроля и решил взять всё в свои руки)

— Зайдём с другой стороны!

Усилим тренировки в «Лиге чемпионов» и добавим физической нагрузки в течение дня. На тренировку было выделено 5−6 часов в день. Ожидаемый результат — потеря веса. Возможные побочные эффекты: перетренированность со всеми вытекающими последствиями.

День первый — небольшой, но минус. Отлично! День второй — день третий — объект вновь начал набирать массу.

— Да, чёрт, побери, последний козырь в рукаве — читмил!

Объект в плюсе…

На этом всё, хватит экспериментов. Шаг вперёд — два назад и это не про танцы)

Итого: исходя из своего опыта, я никому не посоветую использовать эти методы. Может, вам и поможет, но мне не помогло, и достигнутый результат откатился назад. Возвращаюсь к питанию и тренировкам до экспериментального периода.