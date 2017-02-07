В среднем на одного туляка приходится одна банковская карта

В Тульской области по состоянию на 1 января 2017 года банки, работающие на территории нашего региона, выпустили 1 687 575 платежных карт, что составляет 1,13 карты на одного туляка.

За 2016 год держателями платежных карт в Тульской области совершено 78,7 млн операций, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 30,5%. Суммарный объем этих операций составил 223,8 млрд рублей, увеличившись на 2,5%.

Только в предприятиях торговли и услуг региона с использованием банковских карт было совершено более 48,9 млн операций на сумму 51,3 млрд рублей, что на 60,5% больше по объему по сравнению с 2015 годом. Средняя сумма покупки составила 1047 рублей.

За 2016 год количество безналичных операций, совершенных в регионе с использованием карточек через электронные терминалы, составило 29,9 млн операций и увеличилось на 64%, а объем составил 35,6 млрд рублей, что на 58,8% больше по сравнению с прошлым годом. При этом, прирост количества операций по снятию наличных денег составил 3,8%, а объем снимаемых денег снизился на 7,5% и составил 172,5 млрд рублей.

Ключевым фактором, влияющим на развитие рынка платежных карт, является развитие инфраструктуры по их приему.

По состоянию на 1 января 2017 года количество банкоматов, платежных и электронных терминалов составило в Тульской области 13,6 тыс. устройств и возросло по сравнению с 2015 годом на 20,2%.

В регионе отмечается динамичное развитие инфраструктуры по приему платежных карт в сфере торговли и услуг. За 2016 год количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, увеличилось по сравнению с данными 2015 года на 24,4% и составило 12 384 единицы.