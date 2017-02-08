блоги
блоги
Регистрация
Азбука финансов
Что делать, если в кошельке оказалась фальшивка?

Что делать, если в кошельке оказалась фальшивка?

Недавно стало известно, что в банках Тульской области в четвертом квартале 2016 года обнаружено 140 фальшивых российских банкнот. 

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо знать защитные признаки денег. При получении денежной наличности следует в присутствии кассира проверять банкноты на подлинность.

Современная банкнота — это высокозащищенное изделие, созданное с использованием современных достижений науки и сложнейших технологий производства банкнотной бумаги и полиграфии.

Основным отличием банкнотной бумаги от других сортов потребительской и технической бумаги является наличие в ней целого комплекса защитных признаков:

водяные знаки — видимое на просвет тоновое изображение на купонных полях банкноты, повторяющее элемент основного изображения и номинал банкноты;

защитные нити — в зависимости от модификации их можно рассмотреть на лицевой или оборотной сторонах банкноты в фигурных окнах, а также на просвет;

защитные волокна — внедренные цветные волокна.

 

Что делать с обнаруженными подделками?

Если вы обнаружили фальшивую банкноту, не пытайтесь ее сбыть. Специалисты советуют отнести поддельные купюры в полицию. Если сотрудники банка обнаружат у вас фальшивые деньги, купюры вам не вернут. Кроме того, они будут обязаны вызвать полицию.

Автор: Новиков Дмитрий Михайлович, сегодня, в 12:50 +2
В среднем на одного туляка приходится одна банковская карта
В среднем на одного туляка приходится одна банковская карта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика