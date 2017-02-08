Что делать, если в кошельке оказалась фальшивка?

Недавно стало известно, что в банках Тульской области в четвертом квартале 2016 года обнаружено 140 фальшивых российских банкнот.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, необходимо знать защитные признаки денег. При получении денежной наличности следует в присутствии кассира проверять банкноты на подлинность.

Современная банкнота — это высокозащищенное изделие, созданное с использованием современных достижений науки и сложнейших технологий производства банкнотной бумаги и полиграфии.

Основным отличием банкнотной бумаги от других сортов потребительской и технической бумаги является наличие в ней целого комплекса защитных признаков:

водяные знаки — видимое на просвет тоновое изображение на купонных полях банкноты, повторяющее элемент основного изображения и номинал банкноты;

защитные нити — в зависимости от модификации их можно рассмотреть на лицевой или оборотной сторонах банкноты в фигурных окнах, а также на просвет;

защитные волокна — внедренные цветные волокна.

Что делать с обнаруженными подделками?

Если вы обнаружили фальшивую банкноту, не пытайтесь ее сбыть. Специалисты советуют отнести поддельные купюры в полицию. Если сотрудники банка обнаружат у вас фальшивые деньги, купюры вам не вернут. Кроме того, они будут обязаны вызвать полицию.