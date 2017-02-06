ОСАГО в режиме онлайн

С начала года каждый автовладелец может самостоятельно заполнить заявление на сайте страховой компании и приобрести е-ОСАГО. Напомню, Банк России на законодательном уровне обязал все страховые компании, которые имеют лицензию на такой вид деятельности, заключать договор ОСАГО в электронном виде.

В том, что купить полис е-ОСАГО можно, не выходя из дома, убедились уже многие туляки. За январь 2017 года в Тульской области было оформлено через сайты страховщиков 1107 е-полисов ОСАГО. Для сравнения: за весь 2016 год таких электронных договоров было заключено 1076 (по данным Российского союза автостраховщиков).

Однако некоторые автолюбители сталкиваются с трудностями во время самостоятельного заполнения заявления на сайте страховщика.

Бывает, что сайт вообще не работает.

Соответствующие жалобы поступают и в Банк России. Регулятор предусмотрел требования к работе сайтов, которые обязаны соблюдать страховщики. Речь идет об обеспечении непрерывной и бесперебойной работы сайтов страховых компаний: суммарная длительность перерыва в работе сайта не должна превышать 30 минут в сутки. О проведении плановых технических работ страховая компания обязана предупредить не менее чем за сутки до их начала на главной странице своего сайта (с указанием даты и времени их окончания). Такие работы можно проводить не чаще одного раза в месяц в период с 22.00 до 08.00 по московскому времени. Кроме того, информационные системы страховщиков и РСА должны быть настроены таким образом, чтобы обеспечить заключение договора в течение 30 минут с момента направления через сайт надлежащим образом оформленного заявления на получение е-ОСАГО.

Если у вас возникли проблемы с заключением договора ОСАГО в электронном виде, направьте обращение через интернет-приемную Банка России на официальном сайте. Письменное обращение можно направить в Отделение по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО по адресу: Тула, улица Советская, 88. К обращению приложите скриншот экрана мобильного устройства или персонального компьютера с фиксацией даты и времени обращения к сайту страховой компании.