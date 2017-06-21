Маленькие мамы

Свои истории маленькие мамы рассказывать не любят. Чаще всего это девочки из неблагополучных семей или сироты, которые воспитывались в детских домах. Если и есть родители, то им нет до девочек дела. Совета и помощи просить не у кого. И тогда на помощь приходят специалисты кризисных центров.

Сотрудники Кризисного центра помощи женщинам не рассматривают раннее материнство с этической или социальной стороны, не дают оценку — хорошо это или плохо. Для них главной задачей является, чтобы будущая маленькая мама успешно родила своего ребенка и не отказалась от него.

По статистике, за год в нашем регионе около 30 девочек до 18 лет становятся мамами. В масштабах России эта цифра потрясает — около 200 тысяч! Как правило, беременность нежелательная. Одни делают аборт, другие рожают и бросают детей. Но есть и те, кто становятся отличными мамами и сами успешно воспитывают своих малышей.

Александра Прозорова из Белева забеременела в 17 лет, казалось бы, от любимого человека.

Александра Прозорова

— Я думала, он обрадуется малышу. Но как только я сказала ему, что беременна, он ответил, что девушка с ребенком ему не нужна, он еще не нагулялся, — рассказывает Александра. — Я отчаиваться не стала, тем более что моя мама меня поддержала — она, как и я, была категорически против аборта. На самом деле, я даже обрадовалась — всегда хотела иметь ребенка. Педагогический колледж пришлось бросить, я уехала в Богородицк к маме. Вскоре родила сына Максимку, а потом вышла на работу. Я познакомилась с молодым человеком, его тоже зовут Максим, честно рассказала ему о себе и о ребенке. Он ответил, что его все полностью устраивает, что я ему нравлюсь, а детей он очень любит. Мы уже третий год вместе.

История Саши небезоблачна. Ее мама лишена родительских прав (Саша с четырех лет жила в интернате. — Прим. авт.), и по закону Саша не имела права оставлять с ней сына даже на один день. Но девушке больше некому было довериться в такой трудной ситуации, а мама помогла. Потом Саше из-за этого пришлось бороться за разрешение воспитывать сына. Максимке было полгодика, когда Саша и ее новый молодой человек забрали мальчика.

— Биологический отец недавно тоже появился на горизонте — он выразил желание увидеть сына, — говорит Саша. — Но я против. Зачем нам с Максимкой предатель? Тем более нам он совершенно чужой человек. Удивительно, но Максимка даже похож не на родного, а на другого папу, — и внешне, и по характеру.

Специалисты Центра провели большую работу, помогли устроиться юной матери с ребенком. Александра — выпускница интерната, которой не к кому было идти, вопрос стоял о временном помещении новорожденного ребенка в Дом малютки. Специалисты Центра провели работу, в результате которой ребенок был сохранен в кровной семье. Они помогли девушке восстановить документы, оформить социальные выплаты по случаю рождения ребенка. Большая работа была сделана для того, чтобы Александра продолжила обучение и получила специальность. Сейчас Саша Прозорова с семьей живет в Щекино, девушка осваивает профессию повара-кондитера. Вместе с мужем они мечтают о втором ребенке. Разве это не счастье?

История Глафиры И. (имя изменено по просьбе героини. — Прим. авт.) не такая радужная. Девочка воспитывалась в интернате, мама ее умерла, когда Глаша была совсем малышкой.

Однажды девушка встретила молодого человека, они полюбили друг друга, стали встречаться. А вскоре выяснилось, что 17-летняя Глаша ждет ребенка.

— Когда я поняла, что беременна, то очень испугалась. Да у меня и сейчас есть этот страх, не отпустил… Очень боюсь ответственности, которая на меня свалилась, мне и сейчас очень трудно.

Глафира живет у бабушки, ее сыну Дане 1 год и 10 месяцев. А ее молодого человека посадили в тюрьму… Глаша до сих пор рассказывает свою историю со слезами на глазах. Отца своего ребенка она очень любит и ждет…

Эвелина Шубинская, директор Центра:

Эвелина Шубинская Средний возраст несовершеннолетних мам — 15 лет. По сути мама — маленькая девочка. И в кризисную ситуацию попадает не только она, но и вся ее семья. Мы ведем эту девочку и после родов, до 23 лет, включаем в наши разные программы.

Наталья Тресенова, педагог-психолог Центра:

Наталья Тресенова Беременности до 18 лет 2−3 случая в месяц — достаточно яркая статистика. Если мы говорим о наступлении полового созревания, то сейчас отмечены случаи наступления менструации в девять лет. Самая ранняя беременность, которую мы фиксировали, — в 13 лет. Конечно же, это ребенок с ребенком в животе. Большинство маленьких мам — сироты или девочки из неблагополучных семей. Они не видели перед собой модели нормальной семьи, не просвещены в половом воспитании, отсюда и неразборчивость сексуального поведения. Они у мужчин ищут любви, которую должны были дать им родители. Для них секс — это любовь. Кто их приласкает, по головке погладит, приголубит, они сразу — «я твоя!». Причем эти девочки склонны наступать на одни и те же грабли. Бывает, что в 18 лет они имеют уже двоих детей или в анамнезе маленький ребенок и 2−3 аборта.

Очень важно, чтобы девочки приняли этого ребенка, полюбили его, чтобы они разрешили себе быть мамами. Это не значит, что это хорошо, беременность и роды у несовершеннолетних — это плохо. Но мы уже имеем проблему, когда она возникла, и можем либо осуждать, либо постараться принять, помочь, социализировать.

Лариса Ярынкина, руководитель службы семейного консультирования: