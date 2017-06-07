Потерянная женственность

Женственная и в то же время независимая Жюльет доказала:

быть женщиной – это не значит быть слабой!

На фото: Жан-Луи Трентиньян и Брижит Бардо в фильме

«И Бог создал женщину», 1956 г.

Когда мы вынуждены играть противоестественные для себя роли, мы теряем собственную сущность. Так было всегда: мужчина — это сила, а женщина — нежность. И если полюса меняются, до несчастья недалеко… Поговорим сегодня об этом с Анжелой Харитоновой, практическим психологом.

«Мне 36 лет, и я ни разу не была замужем. Мужчины воспринимают меня как хорошего собеседника, „своего парня“, но не больше. Были, конечно, романы, но со слабыми, никчемными мужчинами, другим я не нравлюсь. В последнее время я задумалась о своей женственности. Да, одеваюсь я по-мужски — джинсы и свитер, на косметику и прическу времени нет. Все время за рулем или в офисе, у меня свой бизнес. Я сильная и самостоятельная, но хочу научиться быть мягкой, обаятельной, нежной, легкой. Помогите, пожалуйста!» Инна, Тула.

В какие моменты блокируется женственность?

Причина 1. Мама женственна, но ей живется плохо, и она не пользуется уважением дочери. Например, когда подавляет деспотичный муж — и тогда дочке, глядя на все это, не захочется быть мягкой и слабой, а совсем наоборот. Либо мама не реализована в жизни, хоть и женственна, крутится как белка в колесе, старается для всех, но не получает благодарности и любви, женщина — «загнанная лошадь». Такое поведение мамы девочке копировать тоже не захочется, а вместе с протестом против такой жизни блокируется и женственность.

Причина 2. Женственность в родительской семье считается слабостью. Это может быть, когда мама имеет исключительно мужские качества — напористость, целеустремленность, жесткость. Девочке говорят, что проявлять свои чувства, плакать, быть ранимой — это плохо и даже глупо. Женская интуиция, эмоциональность, непосредственность, наивность, чуткость осуждаются и высмеиваются. А добиваться своего, быть твердой и подавлять свои чувства — поощряется. Может быть, в этой семье хотели мальчика и теперь воспитывают дочку «по-мужски».

Причина 3. Психологическая травма в юности. Девушка расцветает, она женственна, мягка, наивна, верит в вечную любовь и взаимную самоотдачу. Но парни ее открытостью пользуются, идеальные романтические отношения не складываются. Пережив несколько разочарований, девушка подавляет свою романтичность и чувствительность и переключается, например, на карьеру.

Причина 4. Приходится все брать на себя. Случается так, что взрослая уже женщина остается одна с детьми. Или замужем, но муж слабовольный, не зарабатывает, не принимает решений, никуда не стремится и т. п., в общем, не является главой семьи. И тогда женщина берет себя в руки, подавляет свои женские качества и становится «мужиком в юбке». Конечно, есть другой, более конструктивный способ решения этой проблемы. Но русские женщины часто поступают именно так. Когда на женщине и работа, и дом, и дети, и вся ответственность за семью, тут уж не до женственности.

Причина 5. Женственная женщина во взрослом возрасте переживает предательство. Например, прожив 15 лет с мужем, отдавая всю себя ему, растворяясь в нем, доверяя безоговорочно, она узнает, что у него есть «вторая семья». Муж уходит из семьи к активной, деловой и целеустремленной женщине. А объясняет это просто: «мне с тобой скучно, ты „домашняя курица“, что ты умеешь? только борщи варить»… Пережив эту боль, женщина может измениться в корне, стать жесткой. Она может пойти по пути «соперницы» — открыть свой бизнес, стать независимой, использовать мужчин в своих интересах и начисто подавить свою женственность якобы за ненадобностью.

Стоит ли возрождать женственность?

Несмотря на то, что сильные женщины выглядят успешными и даже иногда счастливыми, они страдают от потерянной женственности. В чем это проявляется? Во-первых, к ним притягиваются слабые мужчины, а такие женщины, как правило, хотят сильных. Либо с мужчинами вообще проблемы, т.к. леди с подавленной женственностью неосознанно транслирует мужчинам «Мне никто не нужен!». Но даже если она сама активно ищет свою половинку, то не находит того, что надо, ведь мужчина влюбляется не во внешность, не в характер, а в то состояние, которое дает ему женщина. Это прекрасное состояние способна дать только та, которая холит и лелеет свою женскую суть. Мужественная женщина дает мужчине совсем другие ощущения, с ней хочется дружить, ее часто уважают, но в нее сложно влюбиться. Чтобы найти настоящего мужчину, надо быть настоящей женщиной, ведь именно нашей женской энергии так не хватает мужчинам, все остальное у них есть. Привычка все решать и все брать на себя не заменяет желания опереться на сильное плечо. Даже если женщина говорит, что ей хорошо одной, в глубине души она все равно тоскует по любви и настоящей душевной близости.

Что делать?

Обратимся сначала к причинам. Если женские качества (хрупкость, мягкость, добросердечность, уступчивость, самоотдача и пр.) у вас не вызывают уважения (причина 1−2), то вам нужно осмыслить такие аксиомы:

Меня Бог создал женщиной, это моя истинная суть, и только так я могу быть счастливой. Осуществить свои желания мне гораздо проще женским путем, чем мужским. Если женщина выбирает мужской путь, то для достижения цели ей придется потратить очень много сил, а женским путем эта цель всегда достигается гораздо проще. У настоящей женщины желания сбываются легко и быстро. Мне не нужно на 100% погружаться в женский полюс и плыть по течению. В каждом человеке есть и женская, и мужская энергия. Совершенно нормально иметь такие качества, как логика, целеустремленность, уверенность, но на первое место ставить все-таки женскую суть. Соотношение энергий в «идеальной» современной женщине — 70% женская и 30% мужская. Быть женщиной — это не значит быть слабой! Если причиной потерянной женственности является психологическая травма (причины 3−5), то нужно полностью простить человека, который не оценил вас как женщину. Непрощенные обиды удерживают вас в состоянии подавления своих женских чувств. Перестаньте жить вопреки этому человеку, у него свой путь. Отпустите все эмоции, связанные с травмой. И начните новую жизнь — Счастливой Настоящей Женщины.

Правила для всех: