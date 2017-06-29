Как узнать характер человека по его рукам

Помните высказывание: «Я не хиромант, я просто наблюдательный»? Как говорится, в каждой шутке есть доля правды. В самом деле, не нужно быть хиромантом, чтобы составить представление о человеке, достаточно внимательно рассмотреть его, особенно руки. Поговорим сегодня об этом с практическим психологом Анжелой Харитоновой.

Все мы хотим быть проницательными и хорошо понимать людей. О человеке многое может рассказать любой элемент его образа: лицо, фигура, одежда, голос, манера двигаться. Но все же руки — самый большой кладезь информации для наблюдательного человека. И совсем не обязательно для этого быть хиромантом, достаточно знать самые основные трактовки черт характера по пальцам, ладоням, узорам на подушечках пальцев, и вы уже обладатель важной информации о человеке. Имеет смысл рассматривать руки у ребенка для определения его наклонностей и талантов. Да и всем, кто работает с людьми, этот навык очень сильно пригодится. Особенно если вы набираете людей на работу, распределяете должности, отдаете поручения — вам важно знать, на что способен человек.

Форма ладони. Философ, артист или практик?

Форму ладони определить очень легко. Обладатели конусообразных ладоней стремятся к успеху; овальных, которые еще называют философскими, стремятся к одиночеству, это задумчивые интроверты с хорошо развитым логическим типом мышления. Квадратная (практичная) рука свидетельствует о настойчивости характера, скептицизме и приоритете материальных ценностей. Остроконечная (артистичная) — говорит о мечтательности, впечатлительности и мнительности. Люди с широкими ладонями, как правило, энергичны, полны энтузиазма.

Форма пальцев. Творец, альтруист или деятель?

Пальцы «творческие» — расширенные у основания и суженные к концу. Это люди вдохновения, с хорошей фантазией, креативным мышлением. Такие пальцы выдают чувственную и эмоциональную натуру, идеалиста. Чтобы качественно выполнить какую-то работу, такому человеку необходимы приятное окружение, теплая атмосфера. Он любит читать, посещать музеи, путешествовать, стремится к самосовершенствованию.

Пальцы «практичные» квадратной формы — знак материализма и приземленности. Человек с такими пальцами упрямый, консервативный и не любит сюрпризов. Иногда он может казаться скучным.

Пальцы «деятельные» лопатообразной формы — человека отличают повышенная работоспособность, скептицизм и своеволие. Он не может жить без новых идей и ярких впечатлений. Обладателю лопатообразных пальцев необходима постоянная смена обстановки и окружения. Монотонность и рутина не для него.

Пальцы «альтруиста» по форме похожи на капельки (тонкие и овальные на конце) — признак эмоциональности и доброты. Их обладатель отличается альтруизмом — стремится помочь окружающим независимо от того, насколько эти люди ему близки. Он любит животных и природу. Имеет очень развитую интуицию.

Твердость, гибкость или слабость?

Об этом расскажет мягкость или твердость руки. Если рука твердая, жесткая — человек энергичен, деятелен, материалистичен, настойчив. Гибкая и упругая рука говорит об уме, впечатлительности, умении находить подход к людям. Мягкая, нежная, с большим количеством тонких линий — о слабости натуры, неспособности к серьезной работе, а также о лени и постоянной вялости.

Эмоциональность

Тип эмоциональности человека можно определить по линиям на руке. Если почти вся ладонь испещрена тонкими линиями — человек очень тонко чувствующий, с повышенной эмоцио­нальностью, тревожный, нерешительный и нервный. Если четко видны только основные линии — человек достаточно спокойный и уверенный, с нормально развитой эмоциональностью. Когда линий всего три-четыре, вся ладонь жесткая, такое впечатление, что линии с нее стерты, — человек очень простой в эмоциональном плане, ему недоступны тонкости чувств, он не обладает хорошей фантазией. Диапазон его чувств — либо спокойствие, либо гнев. Такие люди практичны, материалистичны и ревнивы.

Характер по узорам на подушечках пальцев (отпечаткам)

Если вы хотите рассмотреть узоры на своих пальцах или пальцах близких людей, можно сделать отпечатки с помощью чернил или губной помады на листе бумаги. Существует три основных узора: дуги, петли и завитки. Посчитайте, какой узор у вас преобладает, например, 7 петель, 1 дуга, 2 завитка. Ваш характер будет соответствовать типу петля, но есть практичность (от дуги) и творческое мышление (от завитков).

Преобладающий узор дуги (практики) — такие люди отличаются конкретным мышлением, они целеустремленны, им трудно приспосабливаться к изменениям, прислушиваться к мнению других. Они правдивы, не любят закулисных интриг, совершенно не умеют скрывать своих чувств и эмоций, отношение к человеку или к ситуации у них в прямом смысле написано на лице. Такие люди склонны больше подчиняться, ценят простые вещи и удовольствия, могут быть негибкими. Они не отличаются особыми талантами и способностями, но свое дело знают и всегда доводят его до конца. Чаще всего работают руками.

Преобладающий узор петли (коммуникаторы). Такие люди — это золотая середина. У них широкий круг интересов, они легко сходятся с окружающими, могут под них подстраиваться, они непредубежденные, восприимчивые, экспериментирующие, уверенные в себе, общительные. Они очень отзывчивы, но им не хватает сосредоточенности, не выносят монотонной работы. Им несложно приспособиться не только к какой-то ситуации, но и к настроению человека, они достаточно терпимы и доброжелательны. Обладатели петель часто работают с людьми.

Преобладающий узор завитки (философы и творцы) — люди отличаются разнообразным и весьма сложным поведением. Они часто недовольны собой, склонны к самокопанию. Такие люди индивидуалисты, они корыстны и упрямы, но также бывают оригиналами и бунтарями. Могут быть замкнутыми, недоверчивыми и склонными к уединению. Сильная личность, эгоцентрик, легко добивается успеха, трудолюбивый, независимый. Но вместе с тем человек может проявлять лень, жить своими философскими воззрениями, его трудно бывает заставить делать домашние дела. Таких людей часто заедает быт. Это созерцатели, которые очень философски могут подходить к жизни и к обстоятельствам. Если завитков много — 7−10, то часто среди таких людей можно встретить выдающихся ученых, людей с невероятными аналитическими данными, великих политиков, музыкантов, словом, людей с невероятными интеллектуальными способностями, гениев.