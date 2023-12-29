Что покажут по телевизору в новогоднюю ночь?

Фото телеканалов и ИА «Столица».

С каким телеканалом встретить любимый праздник? Выбирайте! Но интересно будет везде!

Новогодняя ночь на Первом канале

Эфир будет греметь хитами 2010-20-х годов. Надо сказать, что практически в каждом номере будет много необычных декораций. Один только диско-шар чего стоит (он появится во время выступления Султана Урагана). Его диаметр — два метра, весит он порядка 250 кг.

Кроме уникального шара, зрителей ждет еще много интересного. Например, Елена Ваенга будет аккомпанировать себе на белоснежном рояле, а Сергей Шнуров перепоет свой знаменитый «Экспонат» на новый лад.

На высоту пяти метров без страховки рискнут подняться Вика Дайнеко и Ваня Дмитриенко, и если певец будет на специальной платформе, то победительница «Фабрики звезд» разместится на ладони огромного манекена.

При всем этом великолепии на площадке при записи были и забавные ситуации. Так, для номера певицы Бьянки был выстроен зеркальный лабиринт, в котором она просто-напросто заблудилась. Но выход все же был найден, а музыкальный номер — записан.

Блистательная Клава Кока в новогоднюю ночь порадует зрителей Первого

канала своим хитом «Покинула чат».

Необычный номер и у Нюши. Она исполнит песню «Цунами» и выедет на площадку на мотоцикле!

«Новогодний Голубой огонек» на телеканале «Россия»

Программа выходит уже в 62-й раз! Будет душевно, уютно — но и неожиданно.



Александр Олешко и Нонна Гришаева на съемках «Новогоднего Голубого огонька» на канале Россия.

Кумир подростков Хабиб споет новую версию своего хита «Ягода малинка» вместе с этно-поп-исполнительницей Варварой. Полина Гагарина и Сергей Лазарев на радость поклонникам вместе исполнят хит «Две звезды». Алсу и Лев Лещенко споют «Снег кружится», Жасмин и Глеб Матвейчук — «Ты мне не снишься», Дмитрий Маликов и Зара — «Если б не было тебя», Сосо Павлиашвили и детский ансамбль «Домисолька» — «Увезу тебя я в тундру».



Вечно молодая и красивая телеведущая Татьяна Веденеева и певец и телеведущий Николай Басков.

Конечно, будут и сольные номера. Например, Юрий Стоянов исполнит «Ваше благородие, госпожа удача», Максим Аверин — «Песню Остапа». Алексей Воробьев споет песню, которую в свое время исполнял Андрей Миронов в фильме «Соломенная шляпка» — «Женюсь, женюсь».



Сергей Лазарев с сыном Никитой.

Одним из самых неожиданных дуэтов «Новогоднего голубого огонька» будет выступление Сергея Лазарева с девятилетним сыном Никитой.

«Новогодняя Маска» на НТВ

В канун Нового года, 31 декабря, и сразу после боя курантов телеканал НТВ покажет специальный выпуск шоу «Новогодняя Маска»!

В самую волшебную ночь года на сцену выйдут все маски четвёртого сезона, Дракон и Монстрик из третьего и восемь абсолютно новых масок: Новогодняя Ночь, Золотая Белка, Новогодний Леденец, Совёнок, Новогодний Дракон, Подснежник, Тарантул и Новогодний Фейерверк.



Сногсшибательная Регина Тодоренко будет блистать на НТВ.

Также зрителей НТВ ждут незабываемые номера любимых участников четвёртого сезона: так, таинственный Ворон, под маской которого скрывался Ваня Дмитриенко, споёт дуэтом с элегантным Скунсом, под образом которого скрывалась Shena; Лада Дэнс вновь примерит маску Пуделя и выйдет на сцену вместе с бронзовым призёром прошлого сезона — великолепнейшим Мандрилом, под маской которого выступал Эльчин Азизов. Самая вкусная маска сезона — Шаурма, в костюме которой была Евгения Медведева, — устроит настоящий пир на сцене вместе с Вадимом Казаченко, который вновь примерит маску Дикобраза.

Особенным сюрпризом для всех поклонников «Маски» станут дуэты главного хулигана всех сезонов шоу — Монстрика, он же Алексей Воробьёв, и яркого Феникса, за величественным образом которого скрывалась Виктория Дайнеко; и Дианы Анкудиновой в образе Горностая и главного символа наступающего года — Дракона, в маске которого Ильдар Абдразаков стал главным триумфатором третьего сезона.

«Уральские пельмени» на СТС

Какой же Новый год без пельменей, а точнее, «Уральских пельменей». По традиции 31 декабря, до и после полуночи, зрители увидят юмористическое шоу «Много шубы из ничего». Кстати, легендарная команда в этом году отметила свое тридцатилетие.

В этот раз «пельмени» откроют новогоднее агентство «Синяя сказка», встретят праздник в полицейском участке в компании Шарапова, приготовят салат с активированным углем и запасы из 90 кг мандаринов. Актеры расскажут, как вернуть в магазин использованный фейерверк, встретить праздник просветленными, и отправятся за необычными костюмами для новогодней ночи. Естественно, все это будет приправлено фирменными шутками от «Уральских пельменей».

«Иван Васильевич меняет всё!» на ТНТ

Знакомые герои фильма «Иван Васильевич меняет профессию» в исполнении других актеров и присоединившиеся к ним новые исторические персонажи отправятся вместе в новое путешествие по разным эпохам в музыкальном телефильме с многообещающим названием «Иван Васильевич меняет всё!».

Демис Карибидис и Сергей Светлаков.

В центре сюжета — айтишник Александр Тимофеев, он же Шурик (Демис Карибидис), который дома проводит разные опыты. В лучшем случае все это заканчивается аварийным отключением электричества, а в худшем — путешествиями во времени. В ходе очередного эксперимента он случайно отправляет педантичного и дотошного управдома Буншу (Тимур Батрутдинов) назад во времени, где тот пытается управлять уже не многоквартирным домом, а целой страной, назначив себя временно исполняющим обязанности царя.



Максим Киселев и Тимур Батрутдинов.

К счастью для Бунши, ему помогает обаятельный вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин), которому не составит труда подделать голос и представиться сотрудником банка или нарядиться в роскошные одежды и принять делегацию из недружественной страны.



В роли актрисы Зиночки — Марина Кравец, роль режиссера Якина исполнит Павел Деревянко.

Пока Милославский и Бунша пытаются управлять государством, Шурик и настоящий Иван Грозный (тоже Тимур Батрутдинов) из-за технических проблем на машине времени скачут по разным эпохам.

Тем временем режиссер Якин (Павел Деревянко) грозится увезти избранницу Шурика Зину (Марина Кравец) сниматься в космосе, а жена Бунши Ульяна Андреевна (Ольга Бузова) уже вызывает санитаров. Павел Воля появится в образе шведского посла, а Максим Киселев перевоплотится в писаря Феофана.

В фильме также появятся Гарик Мартиросян, Сергей Светлаков, Яна Кошкина. Будет звучать много музыки.

В комедии появятся группы Uma2rman и «Иванушки International». А Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, NILETTO и MIA BOYKA перевоплотятся в обновленную версию культового квартета ABBA.