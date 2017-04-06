Топ-10 от «Чемодан»: медицинские услуги, еда и шугаринг

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еда

Служба доставки «FLORENCIA» предлагает вкусные роллы со скидкой до 65%!

Например Cет № 2 весом в 2000 кг. из 80 штук стоит всего 950 рублей вместо 2700 рублей!

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Служба доставки «FLORENCIA» предлагает вкусную пиццу со скидкой до 52%!

Например, пицца «Прованская с ветчиной», 720 гр. при самовывозе стоит всего 290 руб. вместо 600 руб. А пицца «Римини», 740 гр., с доставкой стоит всего 420 руб. вместо 600 руб.

медицинские услуги

Центр восстановительной медицины «Феникс» приглашает пройти любой вид УЗИ со скидкой 50%!

Виды УЗИ, которые можно сделать в центре восстановительной медицины «Феникс» за половину цены:

УЗИ брюшной полости;

УЗИ печени, желчного пузыря;

УЗИ желчного пузыря с функциональной пробой;

УЗИ поджелудочной железы;

УЗИ селезенки;

УЗИ мягких тканей;

УЗДС поверхностных структур;

УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с измерением остаточной мочи;

УЗИ женских половых органов, трансвагинальное исследование женских половых органов;

УЗИ женских половых органов, трансабдоминальное исследование женских половых органов;

УЗИ мочевого пузыря;

УЗИ плевральной полости;

УЗИ почек, надпочечников;

УЗИ молочной железы;

УЗИ щитовидной железы;

УЗИ органов мошонки;

УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ);

УЗИ лимфатических узлов (1 группа);

УЗИ слюнных желез;

УЗИ фолликулярного аппарата;

УЗИ одного сустава;

УЗИ двух суставов;

УЗИ симфиза.

Центр восстановительной медицины «Феникс» приглашает пройти подводное вытяжение позвоночника со скидкой 50%! 1 сеанс стоит всего 500 рублей (при покупке 5 сеансов одновременно).

красота

Салон красоты «iSweet» приглашает на шугаринг и процедуры по уходу за лицом со скидкой 65%! Например, удаление нежелательных волос «Бикини классика» стоит всего 230 руб. вместо 600 руб. А ещё здесь можно сделать со скидками парафинотерапию для рук и прийти на программу по уходу за кожей зоны бикини Clearskin.

Салон LadyArt приглашает на услуги для ногтей и эпиляцию со скидкой до 70%! Маникюр с покрытием гель-лак (шеллак) стоит всего 450 рублей, а педикюр с таким же покрытием - 700 рублей. А сделать шугаринг ног полностью стоит всего 700 рублей вместо 1400 руб.

Cтудия красоты «Гармония» предлагает услуги для красоты ногтей, ресниц и бровей со скидкой до 50%.Например, маникюр+армирование акриловой пудрой (укрепление)+гель лак стоит всего 600 руб. вместо 1200 руб. Ламинирование ресниц LVL Lashes — всего 1400 руб. вместо 2000 руб.

химчистка

«Тульское бюро чистоты» предлагает скидку 30% на химчистку мебели. например, химчистка трёхместного дивана обойдётся вам всего в 1400 руб. вместо от 2000 руб. А почистить кресло стоит всего 455 руб.

Кроме химчистки мебели здесь ещё скидки на уборку квартир, чистку ковров и мойку окон.

Компания «Биочистка Тула» предлагает скидки до 30% на услуги чистки чистки вещей натуральными бальзамами на растительной основе.

Биочистка - это ручной эффективный метод чистки тканей, меха и кожи. Мы предлагаем ручной метод чистки — изделий из меха, кожи, дубленок, пуховиков, мундиров военнослужащих, горнолыжных костюмов, детских колясок, и др.

Главное преимущество этого вида чистки- использование натуральных бальзамов на растительной основе, а не вредной химии.