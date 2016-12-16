Топ-10 от «Чемодан»: автошколы, новогодние подарки, еда и фитнес

Декабрь — время подготовки подарков к Новому году, а также поиска хороших салонов красоты, в которых можно сделать праздничную причёску и маникюр. А ещё ведь новое платье к корпоративу хочется… Столько всего нужно купить и сделать. Хотите прилично сэкономить на всём этом?

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ремонт гаджетов

Сервсиный центр «Update-Centre» дарит скидки до 30% на ремонт техники Apple и до 40% на ремонт техники остальных производителей.

Замена дисплея iPhone 5/5c/5s обойдётся вам всего в 3500 руб. вместо 5000 руб. обычных, а замена гнезда зарядки iPhone 5s стоит по купону 850 рублей.

украшения к новому году

Компания «Морозкин» предлагает искусственные новогодние ёлочки со скидкой 50%! Сосны стоят от 600 рублей, Ели — от 850 рублей.

Дарим скидку 40% на фигуры из воздушных шариков и 20% на букеты и фигуры из воздушных шаров к Новому Году! Двухметровая ёлка из воздушных шаров будет стоить по купону 1080 рублей.

подарки

Магазин Необычных Подарков в Туле «Склад» в честь Новогодних праздников предлагает уникальную акцию — скидка 20% на весь ассортимент! Вас ждёт множество сувениров, смешных и уникальных подарков.

Картины по номерам позволяют человеку даже без навыков художественного рисования создавать красочные полотна в самых разных жанрах и техниках живописи. Благодаря методу рисования по номерам каждый может рисовать прекрасные картины, просто закрашивая пронумерованные поверхности соответствующими пронумерованными красками.

Скретч-картины — это картины-раскраски в технике граттаж. Они позволяют создавать великолепные картины абсолютно любому человеку. Это раскраски, только вместо полотна с нанесенным и пронумерованным рисунком, перед вами лист высококачественного воскованного картона, покрытый черной матовой краской, с нанесенными, серым цветом, линиями.

По купонам Чемодана на оба вида картин скидка 50%!

фитнес

Фитнес студия «Ignis» в честь открытия дарит скидки 50% на занятия!

Групповые тренировки по различным направлениям: степ-аэробика (силовая и танцевальная), боди скульпт, фит-бол, фитнес микс, силовая классика, тай-бо, аэробика-латина, пилатес. На какое направление ходить — выбирать вам! Вас ждет просторный, светлый зал с зеркалами, и с современным спортивным оборудованием.

Абонемент на 10 занятий стоит всего 1000 руб.

Фитнес-клуб «Академия фитнеса» дарит скидку до 60% на абонементы в тренажерный зал! Карта на 1 месяц безлимитного посещения с 7.00 до 23.00 + бассейн и сауна стоит всего 1740 руб.

В «Академии фитнеса» для вас:

групповые и персональные занятия для взрослых и детей;

специализированные семинары и мастер-классы;

высокий профессионализм инструкторов;

индивидуальный подход к каждому клиенту;

удобное месторасположение;

детская комната.

Фитнес-клуб «Олимп» дарит скидку 50% на годовые абонементы. Абонемент на 1 год (безлимитный) стоит от 6 280 рублей!

«Олимп» — уже зарекомендовавшая себя сеть фитнес-клубов.

Большие тренажерные залы. Самый полный набор тренажеров. Клуб является официальным представителем компании LesMills (международного лидера групповых программ)!

еда

Купите одну или две пиццы в «Смайл Пицца» и получите ещё одну или две — в подарок! В подарок можно выбрать одну или две пиццы разных диаметров, с разными начинками, главное, чтобы стоимость подарка не превышала стоимость покупки.

Служба доставки готовой еды «Любимые рецепты мамы» предлагает скидку 20% на всё меню. Купоны действуют с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Доставка по Туле — бесплатная.

Хотите насладиться настоящей домашней кухней по маминым рецептам, не выходя из дома, или получить комплексные обеды в офис?

Mameda — это сервис по доставке готовой еды домой и в офис в Туле. Составьте меню на всю неделю, питайтесь правильно. Мы заботливо и вкусно приготовим еду и вовремя её доставим. Оперативная доставка еды отлично подходит для короткого перерыва.

Оцените по достоинству неповторимый вкус домашних котлет, борща или салата, приготовленного с любовью, из натуральных продуктов.

Ресторан «Славянский» предлагает скидку 20% на торты, капкейки и другие сладости!

Торт будет стоить всего 1200 руб./кг. вместо 1500 руб./кг. А капкейки — по 96 руб./шт. вместо 120 руб./шт.