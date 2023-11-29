Отеки ног могут говорить о лимфостазе: врач-лимфолог рассказал, как в Туле лечат страшную болезнь

Врач-лимфолог, кандидат медицинских наук и главный врач Тульского центра диагностики и лечения на ул. Металлургов, 108 Зорий Казьмин лечит людей с лимфостазом уже много лет. Пока в некоторых клиниках говорят, что избавиться от этого недуга невозможно, он принимает пациентов со всего ЦФО.
– Лимфостаз – это заболевание, при котором из-за задержки лимфы отекают конечности. Вы скажете, ну с кем не быва ет ? И в этом кроется главное коварство недуга. Он развивается медленно: сначала давит обувь, появляются следы от носков, потом к этому подключается ощущение тяжести и уплотнение. Люди все списывают на усталость, надеются, что со временем пройдет, а на самом деле, нужно срочно бежать к лимфологу.
Самое страшное к чему приводит лимфостаз – слоновость, когда нога или рука становится огромной с толстой кожей и складками. В таком случае человеку уже трудно передвигаться.
Кто в зоне риска?
От лимфостаза ног страдают и мужчины, и женщины, чаще всего пациенты с ожирением и сахарным диабетом. Отеки рук в большинстве случаев случаются у женщин, перенесший мастэктомию (удаление молочной железы, – Прим. авт.).
Есть и врожденные формы, при которым лимфостаз может появиться даже в детском возрасте.
Что делать?
Записаться на прием к лимфологу желательно сразу же, как только вы столкнулись с отеком рук или ног. Врач проведет обследование, обязательным пунктом которого станет УЗИ сосудов. В случае подтверждения диагноза лимфолог выпишет лечение.
Лимфостаз лечится?
Многие врачи говорят, что лимфостаз – это приговор. Обратное доказали в Тульском центре диагностики и лечения. Здесь применяют методику, разработанную в Германии более 50 лет назад. Пациентам назначают специальные препараты, глубокий лимфодренажный массаж и компрессионную терапию. Всё это в комплексе способно облегчить симптомы уже после нескольких сеансов, а за 10-20 дней вообще решить проблему. Полезным такое лечение будет даже для тех, у кого болезнь запущена до уровня «слоновости».
За лечением в Тульский центр диагностики и лечения приезжают пациенты не только из оружейной столицы, но и из других регионов.
Многое в лечении, конечно, зависит от пациентов. Лимфостаз – болезнь хроническая, поэтому результат терапии придется поддерживать: вести здоровый образ жизни и правильно питаться.
Важно знать!
Вылечить лимфостаз одними таблетками не получится. Поэтому не покупайте дорогостоящие лекарства, надеясь на чудо. Запишитесь к врачу в Тульский центр диагностики. Здесь используется комплексная методика лечения лимфостаза, дающая поразительные результаты.
Классический массаж поможет всего на несколько дней. Салоны красоты предлагают снять отеки с помощью классического и лимфодренажного массажа. На самом деле, лимфостаз это не лечит. Да, небольшие отеки и тяжесть могут стать меньше, но только на очень короткий срок.
Компрессионный колготки – только одна из составляющих терапии. При этом компрессионный трикотаж должен быть сделан по индивидуальному заказу для конкретного пациента. Колготки для вен из аптеки точно не годятся!
Операция может усугубить болезнь. Случаи выздоровления после хирургического вмешательства есть, но встречаются редко. Чаще всего такой метод лечения либо не помогает, либо делает еще хуже.
Народные средства – не только не полезны, но и опасны. К сожалению, мы иногда сталкиваемся с тем, что пациенты приходят на прием с уже запущенной стадией, а все потому, что до этого они «лечились» сами, следуя советам из интернета. Делать так нельзя. Лимфостаз – опасное заболевание, при котором лучше не терять время на сомнительную терапию. Запишитесь на прием к врачу при первых отеках, чтобы максимально сохранить здоровье.
12 и 13 декабря в Тульском центре диагностики и лечения пройдут Дни подологии.
Только в эти два дня с 9.00 до 19.00 действует 60%-ная скидка на консультацию подолога, и 15%-ная скидка – на услуги подолога.
Всех, кто успеет записаться на прием к подологу в эти два дня, ждет подарок – бесплатная консультация флеболога. Не упустите свой шанс проявить заботу о себе!
Успейте записаться по тел.: 8 (4872) 33-83-03, 8-953-953-41-17.
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