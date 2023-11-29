Отеки ног могут говорить о лимфостазе: врач-лимфолог рассказал, как в Туле лечат страшную болезнь

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Главный врач тульского Центра диагностики и лечения Зорий Казьмин объяснил, почему нельзя игнорировать отеки, и какие технологии применяют в клинике, чтобы избавиться от болезни, которую многие считают приговором.

Врач-лимфолог, кандидат медицинских наук и главный врач Тульского центра диагностики и лечения на ул. Металлургов, 108 Зорий Казьмин лечит людей с лимфостазом уже много лет. Пока в некоторых клиниках говорят, что избавиться от этого недуга невозможно, он принимает пациентов со всего ЦФО.

– Лимфостаз – это заболевание, при котором из-за задержки лимфы отекают конечности. Вы скажете, ну с кем не быва ет ? И в этом кроется главное коварство недуга. Он развивается медленно: сначала давит обувь, появляются следы от носков, потом к этому подключается ощущение тяжести и уплотнение. Люди все списывают на усталость, надеются, что со временем пройдет, а на самом деле, нужно срочно бежать к лимфологу.

Самое страшное к чему приводит лимфостаз – слоновость, когда нога или рука становится огромной с толстой кожей и складками. В таком случае человеку уже трудно передвигаться.

Кто в зоне риска?

От лимфостаза ног страдают и мужчины, и женщины, чаще всего пациенты с ожирением и сахарным диабетом. Отеки рук в большинстве случаев случаются у женщин, перенесший мастэктомию (удаление молочной железы, – Прим. авт.).

Есть и врожденные формы, при которым лимфостаз может появиться даже в детском возрасте.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Что делать?

Записаться на прием к лимфологу желательно сразу же, как только вы столкнулись с отеком рук или ног. Врач проведет обследование, обязательным пунктом которого станет УЗИ сосудов. В случае подтверждения диагноза лимфолог выпишет лечение.

Лимфостаз лечится?

Многие врачи говорят, что лимфостаз – это приговор. Обратное доказали в Тульском центре диагностики и лечения. Здесь применяют методику, разработанную в Германии более 50 лет назад. Пациентам назначают специальные препараты, глубокий лимфодренажный массаж и компрессионную терапию. Всё это в комплексе способно облегчить симптомы уже после нескольких сеансов, а за 10-20 дней вообще решить проблему. Полезным такое лечение будет даже для тех, у кого болезнь запущена до уровня «слоновости».

За лечением в Тульский центр диагностики и лечения приезжают пациенты не только из оружейной столицы, но и из других регионов.

Многое в лечении, конечно, зависит от пациентов. Лимфостаз – болезнь хроническая, поэтому результат терапии придется поддерживать: вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Важно знать!

Вылечить лимфостаз одними таблетками не получится. Поэтому не покупайте дорогостоящие лекарства, надеясь на чудо. Запишитесь к врачу в Тульский центр диагностики. Здесь используется комплексная методика лечения лимфостаза, дающая поразительные результаты.