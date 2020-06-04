Половину проблем с сердцем можно решить сменой образа жизни

Ходьба, активный образ жизни, правильное питание и свежий воздух – главные помощники вашего сердца. На фото тулячка Ксения Комарова. Фото Максима Котенева.

Насколько опасна тахикардия во время беременности? О чем может сигнализировать низкий пульс? И как получить консультацию кардиолога во время пандемии?

На вопросы туляков в ходе прямого эфира проекта «Отвечают врачи» ответила главный внештатный кардиолог-аритмолог министерства здравоохранения Тульской области, заведующая кардиологическим отделением Тульской городской больницы №13 Елена Мельникова.

– Во время беременности поставлен диагноз «синусовая тахикардия». Сейчас 24 недели беременности, меня ничего не беспокоит. Нужно ли проходить какие-то дополнительные обследования?

– Нет. Синусовая тахикардия при беременности и должна быть, потому что идет нагрузка на организм. Это не патология, а физиологическое состояние. Во время беременности нужно больше беспокоиться о давлении, следить за тем, чтобы оно было в норме.

Однако если хотите отбросить все ваши переживания, лучше все-таки обратиться к врачу и сделать электрокардиограмму. Это нужно, чтобы установить точный диагноз и исключить патологии. В норме синусовая тахикардия исчезнет после рождения ребенка.

– Диагноз «синусовая тахикардия» и «вегетососудистая дистония». Часто чувствую перебои в биении сердца, бросает в холодный пот, наблюдаются нехватка воздуха и дрожь. Кроме успокоительных ничего не назначали. Что посоветуете?

– Такое часто встречается у молодых эмоциональных людей. Скорее всего, это связано с эмоциональными переживаниями. Синусовая тахикардия может быть спровоцирована вегетативными нарушениями. Нужно стараться больше заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, больше спать. Выбрать хобби, чтобы меньше думать о своем сердцебиении. Около 50% проблем, с которыми люди приходят к кардиологу, можно исправить, если изменить образ жизни.

– У меня тиреотоксикоз, бывает аритмия до 110 ударов в минуту. Чем это чревато для сердечно-сосудистой системы? И может ли так проявлять себя пролапс митрального клапана первой степени?

– Это довольно серьезный диагноз. Обычно пациентов с тиреотоксикозом мы наблюдаем совместно с эндокринологами. Важно нормализовать гормональный фон, иначе могут быть сложные нарушения ритма, которые очень трудно, а иногда и невозможно восстановить.

Длительное нарушение ритма может привести к тому, что изменится само сердце, изменятся полости. Тогда нарушение ритма может стать постоянным. Если лечение не дает результата, нужно срочно менять таблетки. Для этого проконсультируйтесь с лечащим врачом.

С пролапсом митрального клапана ваше состояние никак не связано.

– У подростка в 13 лет пульс в покое всегда 90-100 ударов в минуту. С чем это может быть связано и насколько опасно? Анализы и давление в норме.

– У подростков такой пульс тоже связан с вегетативной нервной системой. С возрастом это постепенно уйдет. Если же ребенка что-то беспокоит, он плохо себя чувствует, тогда обратитесь к врачу за консультацией. В этом случае важно исключить органические изменения в сердце. Потому иногда у подростков проявляются нераспознанные пороки. Нужно сделать эхокардиографию, провести суточное мониторирование, чтобы узнать причину нарушения ритма. Если изменений не увидят, значит, проблемы уйдут, когда ребенок повзрослеет.

– У мужчины 30 лет иногда поднимается давление до 145/85, пульс при этом 85. Такие скачки бывают 1-5 раз в месяц. Постоянно никаких лекарств не принимает. При росте 180 см вес 115 кг. Раньше был 125 кг, мужчина планово худеет. По мере похудения немного участились скачки давления, может ли это быть связано с потерей веса? Есть еще один фактор: ночные смены, когда поспать удается 2-5 часов. Общие анализы, сахар и общий холестерин на медосмотрах всегда были в норме. Давление в норме 125/75 и пульс 70-75.

– Хорошо, что человек понимает: необходимо худеть. Вероятно, проблема будет решаться, когда человек окончательно придет в форму. Нужно больше уделять внимания образу жизни, наладить питание, убрать жирное и сладкое, есть недосоленную пищу. Гипертоникам советуют принимать не больше 5 г соли в сутки. И при этом нужно учитывать, что сюда входит и содержание соли в продуктах: колбасах, консервах и т.д.

Нужно посчитать, сколько калорий употребляет человек в сутки и сколько расходует.

Помните, что каждый килограмм лишнего веса повышает давление примерно на 2 мм ртутного столба. Если человек будет худеть, то и давление постепенно придет в норму.

Скорее всего, в описанной выше ситуации вообще можно обойтись без препаратов.

Ночные смены тоже нежелательны людям с повышенным давлением. Наш организм запрограммирован именно на ночной сон, и смена режима может сказаться на здоровье.

Есть три фактора, которые могут вызвать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. На первом месте гипертоническая болезнь, на втором – курение, и на третьем – повышенный холестерин. Об этом должен задумываться каждый. Если вы находитесь в этих группах риска и заметили недомогание – срочно меняйте образ жизни. И больше ходите, это тренирует сердце!

– Ночью был пульс 36, вечером – 46. Что делать?

– Такие показатели пульса – повод задуматься, нет ли нарушения проводимости сердца. В данной ситуации мы проводим пациентам суточный мониторинг. Если ситуация будет и днем, и это происходит не на фоне приема таблеток, будет срочно нужна консультация кардиолога. Возможно, встанет даже вопрос о постановке кардиостимулятора.

– Мне 70 лет, недавно перенесла инфаркт миокарда. Но из-за пандемии сложно попасть на прием к врачу, да и опасно, не заразиться бы вирусом. Переживаю, как это отразится на моем здоровье. Есть ли какая-то возможность получить консультацию?

– Действительно, пандемия внесла свои коррективы. Многие пациенты, которым нужно постоянное наблюдение врача, не могут попасть на прием к врачу. Особенно сложно тем, кто перенес недавно инфаркт миокарда или оперативное вмешательство на сердце и не попал на реабилитацию. Все, кто недавно перенес операции или другие вмешательства на сердце и не состоит на диспансерном учете, могут связаться с нашим лечебным учреждением по тел. 77-04-08. Это номер регистратуры, там вы сможете оставить свои контакты. Мы найдем вашу историю болезни, свяжемся с вами и решим вопрос о консультации. Если ситуация позволит, мы можем проконсультировать пациента и по телефону.