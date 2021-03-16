Стеклянный зверинец
18 марта в Тульском театре «Эрмитаж» покажут спектакль «Стеклянный зверинец» по пьесе Теннесси Уильямса. В центре повествования семья Уингфилдов: мать Аманда, дочь Лаура и старший сын Том. У матери тотальный контроль над её взрослыми детьми – она указывает, как и сколько по времени нужно прожёвывать пищу, как и куда ходить, о чём мечтать. Том противится такому воспитанию. Дочь Лора не имеет смелости и жизненных сил бороться с матерью, она жалеет ее.
Спектакль «Стеклянный зверинец» представляет явление психологического симбиоза: все три члена семьи неразрывно связаны друг с другом, и из этого порочного круга никому из них вырваться невозможно. Или возможно?
Все трое подобны стеклянным зверушкам - сталкиваясь друг с другом, разбиваются вдребезги…
Продолжительность: 2 часа. Антракт.
Билеты можно купить по ссылке.
Билеты можно купить по ссылке.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж
18 марта 2021, четверг
19:00
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-2100 ₽
9 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
20 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1000-3500 ₽