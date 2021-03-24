Вечер знакомств в «Типографии»
26 марта в культурном центре «Типография» пройдет «Вечер знакомств». Приглашаем всех от 16-ти и до бесконечности: будем общаться, узнавать что-то новое, практиковаться в искусстве small talk и пить кофе!
Цель Вечера знакомств — найти новых знакомых, друзей, партнера или даже бизнес-партнера, чтобы расширить круг интересов и поделиться собственными мыслями. В процессе встречи вам предстоит познакомиться с множеством разных людей. Всего 5 минут беседы — и вы переходите к новому собеседнику (так что, если человек окажется вам неинтересен, то это ненадолго).
Если вы испытываете неловкость при разговоре с незнакомцем — мы вам поможем. Для этого мы приготовим карточки с возможными темами разговора, можете подглядывать, когда не знаете, что сказать.
Будьте искренними, и люди ответят вам тем же. Желаем только приятных разговоров!
Стоимость: 250 руб. (в стоимость входит один безалкогольный напиток на выбор, оплачивается на входе). Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
26 марта 2021, пятница
19:00
29 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
18 апреля - 10 мая
27 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
28 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 1200-2600 ₽
13 апреля, вторник 18:30
₽ Билеты: 200-400 ₽
18 апреля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽