Новогодние сказания о Туле

3, 4, 5 и 6 января Центр приёма гостей Тульской области приглашает на автобусную обзорную экскурсию по городу мастеров. Это уникальная возможность с пользой провести время в Туле. Вы познакомитесь со всеми знаковыми местами: прогуляетесь по площади Победы и узнаете, как мы получили звание города-героя, пройдётесь по древней Крепости, защищавшей южные рубежи нашего государства в XVI-XVII веках, познакомитесь с новой набережной и Кремлёвским садом, прокатитесь по Кузнечной слободе и сфотографируетесь на фоне Государственного музея оружия, совершите остановку у памятников «Тульскому чаепитию» и Л.Н. Толстому.

Экскурсия насыщена историей не только города, но и празднования Нового года на Тульской земле. Вы узнаете, как туляки отмечали праздник и украшали ёлки, что дарили детям и близким, чем славился губернаторский бал, и как мы отмечаем праздник в XXI веке.

Длительность: 3 часа.

Место начала: ул. Демонстрации 1А (Центр приёма гостей Тульской области).

Стоимость: 1 000 руб. с человека.

В стоимость входит: транспортные услуги (микроавтобус Мерседес), услуги профессионального гида, входные билеты в Кремль.

Бронь места осуществляется только по предоплате. Необходима предварительная запись.

Запись производится:

по телефону 8-920-272-39-39, 8-800-201-71-00, 8 902 697 00 10

через директ Инстаграм @tula_travel_center

по электронному адресу tulatravel@yandex.ru

при личном обращении по адресу: ул. Демонстрации, 1А./ ул. Советская, 11/7 (территория городского пространства «Искра»)