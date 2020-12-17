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Новогодние сказания о Туле

Новогодние сказания о Туле

3, 4, 5 и 6 января Центр приёма гостей Тульской области приглашает на автобусную обзорную экскурсию по городу мастеров. Это уникальная возможность с пользой провести время в Туле. Вы познакомитесь со всеми знаковыми местами: прогуляетесь по площади Победы и узнаете, как мы получили звание города-героя, пройдётесь по древней Крепости, защищавшей южные рубежи нашего государства в XVI-XVII веках, познакомитесь с новой набережной и Кремлёвским садом, прокатитесь по Кузнечной слободе и сфотографируетесь на фоне Государственного музея оружия, совершите остановку у памятников «Тульскому чаепитию» и Л.Н. Толстому.

Экскурсия насыщена историей не только города, но и празднования Нового года на Тульской земле. Вы узнаете, как туляки отмечали праздник и украшали ёлки, что дарили детям и близким, чем славился губернаторский бал, и как мы отмечаем праздник в XXI веке.
 
Длительность: 3 часа.
Место начала: ул. Демонстрации 1А (Центр приёма гостей Тульской области).
Стоимость: 1 000 руб. с человека. 
В стоимость входит: транспортные услуги (микроавтобус Мерседес), услуги профессионального гида, входные билеты в Кремль.
Бронь места осуществляется только по предоплате. Необходима предварительная запись.
 
Запись производится:
 
  • по телефону 8-920-272-39-39, 8-800-201-71-00, 8 902 697 00 10
  • через директ Инстаграм @tula_travel_center
  • по электронному адресу tulatravel@yandex.ru 
  • при личном обращении по адресу: ул. Демонстрации, 1А./ ул. Советская, 11/7 (территория городского пространства «Искра»)
Подробности на сайте. При бронировании важно указать контактное лицо, количество человек и контактный номер.
 
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Где и когда?
Центр приема гостей Тульской области
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
3 января 2021, воскресенье
11:00
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4 января 2021, понедельник
11:00
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5 января 2021, вторник
11:00
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