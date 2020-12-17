Новогодние сказания о Туле
3, 4, 5 и 6 января Центр приёма гостей Тульской области приглашает на автобусную обзорную экскурсию по городу мастеров. Это уникальная возможность с пользой провести время в Туле. Вы познакомитесь со всеми знаковыми местами: прогуляетесь по площади Победы и узнаете, как мы получили звание города-героя, пройдётесь по древней Крепости, защищавшей южные рубежи нашего государства в XVI-XVII веках, познакомитесь с новой набережной и Кремлёвским садом, прокатитесь по Кузнечной слободе и сфотографируетесь на фоне Государственного музея оружия, совершите остановку у памятников «Тульскому чаепитию» и Л.Н. Толстому.
Экскурсия насыщена историей не только города, но и празднования Нового года на Тульской земле. Вы узнаете, как туляки отмечали праздник и украшали ёлки, что дарили детям и близким, чем славился губернаторский бал, и как мы отмечаем праздник в XXI веке.
Длительность: 3 часа.
Место начала: ул. Демонстрации 1А (Центр приёма гостей Тульской области).
Стоимость: 1 000 руб. с человека.
В стоимость входит: транспортные услуги (микроавтобус Мерседес), услуги профессионального гида, входные билеты в Кремль.
Бронь места осуществляется только по предоплате. Необходима предварительная запись.
Запись производится:
- по телефону 8-920-272-39-39, 8-800-201-71-00, 8 902 697 00 10
- через директ Инстаграм @tula_travel_center
- по электронному адресу tulatravel@yandex.ru
- при личном обращении по адресу: ул. Демонстрации, 1А./ ул. Советская, 11/7 (территория городского пространства «Искра»)
Подробности на сайте. При бронировании важно указать контактное лицо, количество человек и контактный номер.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, д. 1 а
3 января 2021, воскресенье
11:00
4 января 2021, понедельник
11:00
5 января 2021, вторник
11:00
6 января 2021, среда
11:00
20 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
7 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 января, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 2750-2850 ₽
1 января, понедельник 00:00
4 января, понедельник 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
24 апреля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-1000 ₽