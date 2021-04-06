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Мастер-классы Екатерины Зерновой в музее «Тульские древности»

Мастер-классы Екатерины Зерновой в музее «Тульские древности»

Музей «Тульские древности» приглашает на новые мастер-классы, посвященные флоре Куликова поля и его животному миру. Встречи проводятся по субботам, начало в 17.00. 

10 апреля
Цветок из фоамирана «Ветреница лесная»

Этот первоцвет занесен в Красную книгу, поскольку медленно исчезает с нашей планеты. На Куликовом поле это многолетнее растение всегда бросается в глаза по весне благодаря белым цветкам, собранным в небольшие пятачки. На мастер-классе можно повторить это нежное
растение в пластичном фоамиране, а попутно научиться ориентироваться в оттенках белого и освоить тонировку. В итоге каждый посетитель создаст изысканный цветок, который можно легко превратить в брошь или заколку.
 
17 апреля
Цветок из фоамирана «Живокость клиновидная»
 
Живокость клиновидная – один из ярких представителей северной лесостепи, которая простирается и на Куликовом поле. Свое название растение получило из-за формы листьев с клиновидным основанием, которые предлагает повторить на мастер-классе Екатерина Зернова.
Также придется потрудиться и над соцветием - густой кистью со множеством синих цветочков. Чем их будет больше в поделке, тем более эффектно она будет выглядеть в интерьере.
 
24 апреля
Птица чомга в технике сухого валяния
 
На мастер-классе Екатерина Зернова предлагает сделать водоплавающую птичку Куликова поля в технике сухого валяния. На этот раз выбор пал на большую поганку или чомгу. Эта птица немного меньше утки, с тонкой шеей и удлиненным прямым клювом. Зимой и весной – разная. Со сменой сезона на голове у чомги вырастают два темных пучка перьев, похожих на «ушки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Это делает птицу яркой и сказочной. На мастер-классе можно создать чомгу как в зимнем, так и в весеннем наряде, а также обустроить для нее водную гладь.
 
Стоимость билета: 200 рублей.
 
Контакты музея для справок и бронирования мест: Тула, пр. Ленина, 47, +7 4872-36-16-63.
Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
10 апреля 2021, суббота
17:00
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17 апреля 2021, суббота
17:00
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24 апреля 2021, суббота
17:00
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 ₽  Билеты: 200 ₽
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 ₽  Билеты: 900-3000 ₽
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 ₽  Билеты: 777-1111 ₽
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