Мастер-классы Екатерины Зерновой в музее «Тульские древности»
Музей «Тульские древности» приглашает на новые мастер-классы, посвященные флоре Куликова поля и его животному миру. Встречи проводятся по субботам, начало в 17.00.
10 апреля
Цветок из фоамирана «Ветреница лесная»
Этот первоцвет занесен в Красную книгу, поскольку медленно исчезает с нашей планеты. На Куликовом поле это многолетнее растение всегда бросается в глаза по весне благодаря белым цветкам, собранным в небольшие пятачки. На мастер-классе можно повторить это нежное
растение в пластичном фоамиране, а попутно научиться ориентироваться в оттенках белого и освоить тонировку. В итоге каждый посетитель создаст изысканный цветок, который можно легко превратить в брошь или заколку.
17 апреля
Цветок из фоамирана «Живокость клиновидная»
Живокость клиновидная – один из ярких представителей северной лесостепи, которая простирается и на Куликовом поле. Свое название растение получило из-за формы листьев с клиновидным основанием, которые предлагает повторить на мастер-классе Екатерина Зернова.
Также придется потрудиться и над соцветием - густой кистью со множеством синих цветочков. Чем их будет больше в поделке, тем более эффектно она будет выглядеть в интерьере.
24 апреля
Птица чомга в технике сухого валяния
На мастер-классе Екатерина Зернова предлагает сделать водоплавающую птичку Куликова поля в технике сухого валяния. На этот раз выбор пал на большую поганку или чомгу. Эта птица немного меньше утки, с тонкой шеей и удлиненным прямым клювом. Зимой и весной – разная. Со сменой сезона на голове у чомги вырастают два темных пучка перьев, похожих на «ушки», и рыжий «воротничок» вокруг шеи. Это делает птицу яркой и сказочной. На мастер-классе можно создать чомгу как в зимнем, так и в весеннем наряде, а также обустроить для нее водную гладь.
Стоимость билета: 200 рублей.
Контакты музея для справок и бронирования мест: Тула, пр. Ленина, 47, +7 4872-36-16-63.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 47
10 апреля 2021, суббота
17:00
17 апреля 2021, суббота
17:00
24 апреля 2021, суббота
17:00
12 апреля, понедельник 16:00
₽ Билеты: 200 ₽
7 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 900-3000 ₽
18 апреля - 10 мая
2 мая, воскресенье 14:00
₽ Билеты: 750-850 ₽
16 апреля, пятница 23:00
₽ Билеты: 777-1111 ₽
15 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽