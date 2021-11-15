Идём с ребёнком к врачу: советы психолога

22 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет новая встреча с детским психологом и логопедом Мариной Мишиной. Что делать, если ребёнок боится идти к врачу на приём или врачей вообще не терпит? Стоит ли говорить ребенку о предстоящих процедурах и как? Почему история про «комарик укусит» не всегда работает? И как помочь своему ребёнку пережить сложное медицинское вмешательство?

На лекции «Мастерской родительства. Сближение: от 0 до 7+» Марина Мишина объяснит, как поступать в таких ситуациях, ответит на вопросы и немного попрактикуется в закреплении полученных знаний с участниками.

Советуем посещение БЕЗ детей. До встречи на Октаве! Стоимость: 300 руб.