Идём с ребёнком к врачу: советы психолога
22 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет новая встреча с детским психологом и логопедом Мариной Мишиной. Что делать, если ребёнок боится идти к врачу на приём или врачей вообще не терпит? Стоит ли говорить ребенку о предстоящих процедурах и как? Почему история про «комарик укусит» не всегда работает? И как помочь своему ребёнку пережить сложное медицинское вмешательство?
На лекции «Мастерской родительства. Сближение: от 0 до 7+» Марина Мишина объяснит, как поступать в таких ситуациях, ответит на вопросы и немного попрактикуется в закреплении полученных знаний с участниками.
Советуем посещение БЕЗ детей. До встречи на Октаве! Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
22 ноября 2021, понедельник
18:30
11 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
3 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
3 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽