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Идём с ребёнком к врачу: советы психолога

Идём с ребёнком к врачу: советы психолога

22 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет новая встреча с детским психологом и логопедом Мариной Мишиной. Что делать, если ребёнок боится идти к врачу на приём или врачей вообще не терпит? Стоит ли говорить ребенку о предстоящих процедурах и как? Почему история про «комарик укусит» не всегда работает? И как помочь своему ребёнку пережить сложное медицинское вмешательство?

На лекции «Мастерской родительства. Сближение: от 0 до 7+» Марина Мишина объяснит, как поступать в таких ситуациях, ответит на вопросы и немного попрактикуется в закреплении полученных знаний с участниками.
 
Советуем посещение БЕЗ детей. До встречи на Октаве! Стоимость: 300 руб.
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула, Центральный переулок, д. 18
22 ноября 2021, понедельник
18:30
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Авантюристы поневоле
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11 декабря, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
План Ломоносова
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3 декабря, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
LUMEN
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16 марта, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Черный вторник
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3 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
ЙОРШ
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4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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