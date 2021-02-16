Будни южнорусского фронтира

18 февраля в музее «Тульские древности» состоится лекция писателя, журналиста, научного сотрудника музея-заповедника «Куликово поле» Олега Хафизова по его книге, написанной в соавторстве с археологом Игорем Бурцевым, «Государева стража».

На лекции посетители узнают о том, где находилась Польская украйна, не имевшая никакого отношения к современным Польше и Украине. Кто такие были государевы стражники - воротники, затинщики, засечные сторожа, стрельцы пешие и конные? Как они сражались с врагами и обеспечивали свои семьи? Чьими детьми были дети боярские? Чем городовые казаки отличались от тех казаков, которые жили на Дону, Яике и Тереке? И почему история Польских украин для нас не менее увлекательна, чем самый закрученный вестерн об американском фронтире?

Возрастные рекомендации: 12+.

Вход свободный.