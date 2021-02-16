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Будни южнорусского фронтира

Будни южнорусского фронтира

18 февраля в музее «Тульские древности» состоится лекция писателя, журналиста, научного сотрудника музея-заповедника «Куликово поле» Олега Хафизова по его книге, написанной в соавторстве с  археологом Игорем Бурцевым, «Государева стража». 
 
На лекции посетители узнают о том, где находилась Польская украйна, не имевшая никакого отношения к современным Польше и Украине. Кто такие были государевы стражники - воротники, затинщики, засечные сторожа, стрельцы пешие и конные? Как они сражались с врагами и обеспечивали свои семьи? Чьими детьми были дети боярские? Чем городовые казаки отличались от тех казаков, которые жили на Дону, Яике и Тереке? И почему история Польских украин для нас не менее увлекательна, чем самый закрученный вестерн об американском фронтире? 
 
Возрастные рекомендации: 12+.
Вход свободный.
Где и когда?
Тульские древности, музейно-выставочный центр
18 февраля 2021, четверг
17:00
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Касса
Северный Флот
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13 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900 ₽
День дурака
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3 апреля, суббота 17:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 500-2100 ₽
Кватро
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13 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2200-2800 ₽
Шоу театра Юрия Куклачева
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6 марта, суббота 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1600 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Апейрон
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27 февраля, суббота 21:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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