5 марта в Concert Hall пройдет большой предпраздничный концерт «В роке только девушки». Сразу после рабочей недели, с компанией друзей и подруг собираемся на большой предпраздничный концерт «В роке только девушки». В этом концерте рок поют только девушки!

Светлана, Арина, Полина и Злата — такие разные и прекрасные! Танцуем рок-н-ролл вместе со студией джазового танца Jumpin’ Jive.

Участники концерта:

«АРКАИМ»

Группа Аркаим образовалась в 2007 году и покорила сердца всех ценителей фолк-рока по всей России. Музыканты в своём творчестве используют нестандартные инструменты и интересные аранжировки. Их концерты — это всегда мощный качественный звук и восхитительные песни. Однако, главное осталось неизменным — создание своих миров, своей яркой реальности историй и странствий. От прозрачных баллад то тяжеловесных боевиков. От историй любви до темных сказаний. Аркаим является участником огромного количества различных тематических фестивалей и мероприятий.

FREKEN SNOF

Порадуют ценителей лиричного рока с потрясающим проникновенным женским вокалом и образными текстами. Тонкое современное сочетание рока и электроники. Группа FREKEN SNOF собралась летом 2018 года, когда музыканты из трех разных городов и даже разных государств встретились в Туле. Эту группу хочется слушать на радио, в дороге или просто в одиночестве.

Single Malt

Односолодовый бенд для твоей сестры, которая пытается не взрослеть после 20. Альтернатива и немного панк-рока с удивительными проникновенными текстами. Фронт гёрл группы Арина Хроколова настоящая поэтесса нового Поколения Z.

ОМАЙГАД

Кавер-бэнд красивых девчонок и смелых парней . В составе группы сразу 3 девчонки Сабина — вокал, Полина — гитара и Злата - скрипка. Для предпразничного концерта они подготовили взрывные хиты «Нирвана», MUSE, The Cranberries и др.