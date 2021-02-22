В роке только девушки
5 марта в Concert Hall пройдет большой предпраздничный концерт «В роке только девушки». Сразу после рабочей недели, с компанией друзей и подруг собираемся на большой предпраздничный концерт «В роке только девушки». В этом концерте рок поют только девушки!
Светлана, Арина, Полина и Злата — такие разные и прекрасные! Танцуем рок-н-ролл вместе со студией джазового танца Jumpin’ Jive.
Участники концерта:
«АРКАИМ»
Группа Аркаим образовалась в 2007 году и покорила сердца всех ценителей фолк-рока по всей России. Музыканты в своём творчестве используют нестандартные инструменты и интересные аранжировки. Их концерты — это всегда мощный качественный звук и восхитительные песни. Однако, главное осталось неизменным — создание своих миров, своей яркой реальности историй и странствий. От прозрачных баллад то тяжеловесных боевиков. От историй любви до темных сказаний. Аркаим является участником огромного количества различных тематических фестивалей и мероприятий.
FREKEN SNOF
Порадуют ценителей лиричного рока с потрясающим проникновенным женским вокалом и образными текстами. Тонкое современное сочетание рока и электроники. Группа FREKEN SNOF собралась летом 2018 года, когда музыканты из трех разных городов и даже разных государств встретились в Туле. Эту группу хочется слушать на радио, в дороге или просто в одиночестве.
Single Malt
Односолодовый бенд для твоей сестры, которая пытается не взрослеть после 20. Альтернатива и немного панк-рока с удивительными проникновенными текстами. Фронт гёрл группы Арина Хроколова настоящая поэтесса нового Поколения Z.
ОМАЙГАД
Кавер-бэнд красивых девчонок и смелых парней . В составе группы сразу 3 девчонки Сабина — вокал, Полина — гитара и Злата - скрипка. Для предпразничного концерта они подготовили взрывные хиты «Нирвана», MUSE, The Cranberries и др.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
5 марта 2021, пятница
19:00
6 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
3 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 333-555 ₽
28 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
19 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 800-900 ₽