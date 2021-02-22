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В роке только девушки

В роке только девушки

5 марта в Concert Hall пройдет большой предпраздничный концерт «В роке только девушки». Сразу после рабочей недели, с компанией друзей и подруг собираемся на большой предпраздничный концерт «В роке только девушки». В этом концерте рок поют только девушки!

Светлана, Арина,  Полина и Злата — такие разные и прекрасные! Танцуем рок-н-ролл вместе со студией джазового танца  Jumpin’ Jive.
 
Участники концерта:
 
«АРКАИМ»
 
Группа Аркаим образовалась в 2007 году и покорила сердца всех ценителей фолк-рока по всей России. Музыканты в своём творчестве используют нестандартные инструменты и интересные аранжировки. Их концерты — это всегда мощный качественный звук и восхитительные песни. Однако, главное осталось неизменным — создание своих миров, своей яркой реальности историй и странствий. От прозрачных баллад то тяжеловесных боевиков. От историй любви до темных сказаний. Аркаим является участником огромного количества различных тематических фестивалей и мероприятий.
 
FREKEN SNOF
 
Порадуют ценителей лиричного рока с потрясающим проникновенным женским вокалом и образными текстами. Тонкое современное сочетание рока и электроники. Группа FREKEN SNOF собралась летом 2018 года, когда музыканты из трех разных городов и  даже разных государств встретились в Туле. Эту группу хочется слушать на радио, в дороге или просто в одиночестве.
 
Single Malt
 
Односолодовый бенд для твоей сестры, которая пытается не взрослеть после 20. Альтернатива и немного панк-рока с удивительными проникновенными текстами. Фронт гёрл группы Арина Хроколова настоящая поэтесса нового Поколения Z.
 
ОМАЙГАД
 
Кавер-бэнд   красивых девчонок и смелых парней . В составе группы сразу  3 девчонки Сабина — вокал, Полина — гитара и Злата - скрипка. Для предпразничного концерта они подготовили взрывные хиты «Нирвана», MUSE, The Cranberries и др.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
5 марта 2021, пятница
19:00
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О чем молчат девушки
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6 марта, суббота 20:00
Собрание, бар-ресторан
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Дуэт Кювет
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3 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 333-555 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Пионерлагерь Пыльная Радуга
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20 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Louna
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19 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Гудтаймс
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12 марта, пятница 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-900 ₽
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