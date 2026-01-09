  1. Моя Слобода
Роспотребнадзор о превышении радиации в Веневе: «В ближайших к парку жилых домах излучение в пределах нормы»

Ведомство продолжит радиологические исследования до утилизации специализированными организациями источника излучения.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в связи с поступившей 8 января информацией из ГУ МЧС России по Тульской области о превышении радиационного фона в районе Стерого парка Венева были организованы радиологические исследования.

«В ходе них была установлена точка повышенного радиационного фона в районе полосы зеленых насаждений», — говорится в сообщении.

Администрацией Веневского района приняты меры по ее изоляции и недопуску людей.

«Проведенные замеры в ближайшей жилой застройке соответствовали естественным фоновым значениям. Опасности для жителей прилегающих домов нет», — сообщили в ведомстве.

Речь идет о домах, расположенных на улице Первомайской в Веневе.

Управлением будут продолжены радиологические исследования до утилизации специализированными организациями источника излучения.

Напомним, на место опасного излучения указал профильным ведомствам инженер-физик из Подмосковья Андрей Ожаровский. Он же выдвинул несколько предположений, откуда в зоне отдыха мог взяться источник радиации. Об этом читайте на Myslo здесь.

Автор:
сегодня, в 20:17 0
