Роспотребнадзор о превышении радиации в Веневе: «В ближайших к парку жилых домах излучение в пределах нормы»

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в связи с поступившей 8 января информацией из ГУ МЧС России по Тульской области о превышении радиационного фона в районе Стерого парка Венева были организованы радиологические исследования.

«В ходе них была установлена точка повышенного радиационного фона в районе полосы зеленых насаждений», — говорится в сообщении.

Администрацией Веневского района приняты меры по ее изоляции и недопуску людей.

«Проведенные замеры в ближайшей жилой застройке соответствовали естественным фоновым значениям. Опасности для жителей прилегающих домов нет», — сообщили в ведомстве.

Речь идет о домах, расположенных на улице Первомайской в Веневе.

Управлением будут продолжены радиологические исследования до утилизации специализированными организациями источника излучения.

