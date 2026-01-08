  1. Моя Слобода
новости
новости
Водителям Тулы рекомендовали воздержаться от поездок на автомобилях из-за снегопада

В регионе сильный снег, метель, гололедица и снежные заносы. Местами снежный покров свыше 30 сантиметров.

Водителям Тулы рекомендовали воздержаться от поездок на автомобилях из-за снегопада

В связи с выпадением обильных осадков Госавтоинспекция Тульской области обращается ко всем водителям с просьбой быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию, избегать резкого торможения, не совершать резких маневров. 
 
Водители и пассажиры не должны пренебрегать использованием ремней безопасности и детских удерживающих устройств. 
 
Помимо этого, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение правил остановки и стоянки транспорта в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальной техники, особенно в ночное время. 
 
При вынужденной остановке не забывайте обозначить транспортное средство знаком аварийной остановки, включить огни аварийной сигнализации и одеть куртку, жилет или жилет-накидку из световозвращающего материала. 
 
Пешеходы также должны быть предельно внимательны при переходе проезжей части. Перед началом перехода обязательно остановиться, убедиться в безопасности. Важно понять, что во время гололеда и снегопада ни один автомобиль не сможет быстро затормозить. 
 
Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.

Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.


Для связи через мобильное приложение (Telegram): +7-999-374-36-13.

Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7-999-347-05-98

сегодня, в 16:18 +1
