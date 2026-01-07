В Воловском районе объявили карантин по бешенству

Очагом заболевания бешенством признана территория дома №8 на улице Владимировской в селе Любимовка Воловского района. Неблагополучным пунктом - всё село.

Карантин отменят спустя 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании животного, уничтожения трупов и выполнения всех противоэпизоотических мер.

Выполнение всех необходимых мер по ликвидации очага бешенства возложили на Комитет ветеринарии Тульской области. А тульскому минздраву поручили проследить за тем, чтобы вакцина, применяемая при укусах животных, была в наличии в Воловском районе.