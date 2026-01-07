Почти треть тульских дворов убирают с нарушениями

Коммунальные службы продолжают убирать и вывозить снег с городских улиц. Во дворах эту работу проводят управляющие компании. Именно они отвечают за уборку территорий многоквартирных домов, посыпку ее противогололедными материалами, ликвидацию наледи на входных группах, очистку козырьков и крыш от сосулек. Ежедневно специалисты управления по административно-техническому надзору администрации города инспектируют, как УК справляются с этой задачей и фиксируют нарушения.

В соответствии с задачей главы администрации Ильи Беспалова держать на контроле вопросы уборки дворов, к рейдам присоединились его первый заместитель Юрий Терехов и заместитель Максим Щербаков. Вместе со специалистами профильного управления они проверили работу части управляющих компаний по качеству уборки придомовых территорий, а также кровель от наледи и снега. По итогам дан ряд поручений и составлены протоколы об административных правонарушениях за неисполнение предписаний.

За прошедшие праздничные дни управлением по административно-техническому надзору администрации города Тулы обследовано более 600 придомовых территорий. На 176-ти выявлены нарушения требований правил благоустройства в части ненадлежащей уборки дворовых проездов и входных групп. Предписания направлены в адрес управляющих компаний, 66 из которых их не исполнили. На данные УК составлены протоколы об административных правонарушениях за неисполнение предписаний. Также выявлено более 110 случаев отсутствия мер по ликвидации сосулек. В адрес УК направлены предписания, 48 из которых не исполнены. В связи с чем будут составлены протоколы об административных правонарушениях.

Также обследованы 227 хозяйствующих субъектов на предмет содержания прилегающей территории в зимний период, направлено 56 предписаний о необходимости уборки, а также 11 уведомлений о составлении протоколов об административных правонарушениях за неисполнение предписаний.

За данный период также установлены 32 факта ненадлежащего содержания подъездных путей к контейнерным площадкам. В настоящее время все замечания устранены.

Ответственность за неисполнение предписания должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль, предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и влечет для юридических лиц наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Сотрудники управления по административно-техническому надзору продолжат ежедневно проводить рейды на территориях МКД.