Очаровательная звезда Яснополянского музея: новая лошадь по имени Хан

Фото музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

Новая лошадь, названная Ханом, стала настоящим подарком яснополянскому музею накануне Нового года. Этот дружелюбный красавец родился в 2011 году и обладает спокойным характером, смешанной породой карачаевского и кабардинского происхождения, рассказали сотрудники музея.

Работники конюшни называют Хана интеллигентным и воспитанным конем. Несмотря на свою игривость, он абсолютно не агрессивен. Однажды Хан устроил игру с сотрудниками, имитируя желание идти домой, но всякий раз удалялся обратно в леваду, заставив персонал хорошенько потрудиться, чтобы вернуть его обратно.

Его уникальная способность расположить к себе привела к тому, что теперь он часто становится героем фотосессий туристов и гостей усадьбы. Многие сравнивают его внешний вид и характер с лошадью Делиром, любимым животным писателя Льва Толстого.

Благодаря своему приветливому поведению и привлекательному внешнему виду, Хан быстро завоевал сердца работников и посетителей музея.