Тульская областная Дума утвердила новых членов Общественной палаты региона

18 декабря депутаты приняли решение в соответствии с региональным законом об Общественной палате и по итогам тайного рейтингового голосования.

Право выдвижения кандидатов в члены палаты имеют некоммерческие организации. Губернатор и Тульская облдума утверждают по 15 представителей палаты.

После этого 30 новых членов палаты проводят конкурсный отбор и принимают в состав палаты ещё 15 представителей местных общественных объединений.

На рассмотрение областной Думы были внесены кандидатуры, рекомендованные к утверждению. Документы подали 17 человек:

Лада Варфоломеева — выдвинута Тульской областной общественной организацией по развитию гражданского общества и защите социальных прав граждан «Тульский рубеж»;

Дмитрий Гольтяков — выдвинут региональной общественной организацией «Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области»;

Андрей Гурьянов — выдвинут областной общественной организацией «Тульское общество потребителей»;

Елена Домова — выдвинута Тульской региональной общественной организацией «Туристический клуб „Вертикаль“»;

Александр Емельянов — выдвинут Тульской региональной общественной организацией «Центр поддержки общественных инициатив — Гражданская палата»;

Лариса Козлова — выдвинута Тульской региональной общественной организацией поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе»;

Игорь Крюков — выдвинут региональным патриотическим общественным движением «Тульский край»;

Раиса Лазарева — выдвинута общественной организацией «Тульское региональное общество матерей с детьми-инвалидами „Свет ты мой“»;

Марина Листина — выдвинута Тульской региональной общественной организацией содействия лицам с ограниченными возможностями «ТРИСОМИК»;

Павел Моторный — выдвинут Тульской региональной молодежной общественной организацией содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт»;

Евгений Панфилов — выдвинут Тульской региональной общественной организацией по поддержке молодежи «Добрый мир»;

Татьяна Разумовская — выдвинута Тульской региональной молодежной общественной организацией «Клуб авиамодельного спорта „АВИОС“»;

Вера Сошнева — выдвинута Тульской региональной общественной организацией «Экологическая защита»;

Алексей Хромов — выдвинут Тульской региональной общественной организацией «Центр общественного контроля жилищно-коммунального хозяйства „Народный контроль“»;

Ерухом Шальмиев — выдвинут местной религиозной организацией ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Тулы»;

Ирина Шестова — выдвинута Тульской областной общественной организацией «Федерация авиамодельного спорта»;

Александр Ширинкин — выдвинут общественным движением «Конгресс интеллигенции Тульской области».

По итогам тайного рейтингового голосования не прошли кандидатуры Гольтякова и Лазаревой.