  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская областная Дума утвердила новых членов Общественной палаты региона - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульская областная Дума утвердила новых членов Общественной палаты региона

18 декабря депутаты приняли решение в соответствии с региональным законом об Общественной палате и по итогам тайного рейтингового голосования.

Тульская областная Дума утвердила новых членов Общественной палаты региона

Право выдвижения кандидатов в члены палаты имеют некоммерческие организации. Губернатор и Тульская облдума утверждают по 15 представителей палаты. 

После этого 30 новых членов палаты проводят конкурсный отбор и принимают в состав палаты ещё 15 представителей местных общественных объединений.

На рассмотрение областной Думы были внесены кандидатуры, рекомендованные к утверждению. Документы подали 17 человек:

  • Лада Варфоломеева — выдвинута Тульской областной общественной организацией по развитию гражданского общества и защите социальных прав граждан «Тульский рубеж»;
  • Дмитрий Гольтяков — выдвинут региональной общественной организацией «Федерация спорта сверхлегкой авиации Тульской области»;
  • Андрей Гурьянов — выдвинут областной общественной организацией «Тульское общество потребителей»;
  • Елена Домова — выдвинута Тульской региональной общественной организацией «Туристический клуб „Вертикаль“»;
  • Александр Емельянов — выдвинут Тульской региональной общественной организацией «Центр поддержки общественных инициатив — Гражданская палата»;
  • Лариса Козлова — выдвинута Тульской региональной общественной организацией поддержки семей с детьми-инвалидами «Мы вместе»;
  • Игорь Крюков — выдвинут региональным патриотическим общественным движением «Тульский край»;
  • Раиса Лазарева — выдвинута общественной организацией «Тульское региональное общество матерей с детьми-инвалидами „Свет ты мой“»;
  • Марина Листина — выдвинута Тульской региональной общественной организацией содействия лицам с ограниченными возможностями «ТРИСОМИК»;
  • Павел Моторный — выдвинут Тульской региональной молодежной общественной организацией содействия развитию спорта и современного искусства «Экспресс-Арт»;
  • Евгений Панфилов — выдвинут Тульской региональной общественной организацией по поддержке молодежи «Добрый мир»;
  • Татьяна Разумовская — выдвинута Тульской региональной молодежной общественной организацией «Клуб авиамодельного спорта „АВИОС“»;
  • Вера Сошнева — выдвинута Тульской региональной общественной организацией «Экологическая защита»;
  • Алексей Хромов — выдвинут Тульской региональной общественной организацией «Центр общественного контроля жилищно-коммунального хозяйства „Народный контроль“»;
  • Ерухом Шальмиев — выдвинут местной религиозной организацией ортодоксального иудаизма «Еврейская община г. Тулы»;
  • Ирина Шестова — выдвинута Тульской областной общественной организацией «Федерация авиамодельного спорта»;
  • Александр Ширинкин — выдвинут общественным движением «Конгресс интеллигенции Тульской области».

По итогам тайного рейтингового голосования не прошли кандидатуры  Гольтякова и Лазаревой.  

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 11:38 0
Другие статьи по темам
Событие
Общественная палата
Место
Тула
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
сегодня, в 07:00, 212 1737 2
В Тулу прибыли новые троллейбусы
Жизнь Тулы и области
В Тулу прибыли новые троллейбусы
сегодня, в 12:16, 48 3039 4
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
Жизнь Тулы и области
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
вчера, в 16:02, 132 3809 -2
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
Дежурная часть
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
сегодня, в 13:35, 29 2882 16

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пожар на улице Волкова: соседи обвиняют в ЧП неадекватную пенсионерку
Пожар на улице Волкова: соседи обвиняют в ЧП неадекватную пенсионерку
Уникальное новогоднее шоу «ЖАР-ПТИЦА» в Тульском цирке: волшебство уже близко!
Уникальное новогоднее шоу «ЖАР-ПТИЦА» в Тульском цирке: волшебство уже близко!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.