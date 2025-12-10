Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря

Объявление об усиленных мерах безопасности на территории Тульской области прозвучало 10 декабря в 12.09.
В целях вашей безопасности рекомендуется незамедлительно укрыться:
- в подвальном помещении или на нижних этажах зданий;
- в комнатах без окон, имеющих капитальные стены;
- в специально оборудованных защитных сооружениях.
Если вы находитесь на улице или в транспорте, как можно быстрее пройдите в ближайшее укрытие или безопасное место.
Сохраняйте спокойствие и следуйте дальнейшим указаниям, сообщили в министерстве региональной безопасности.
Для связи с экстренными службами используйте единый номер: 112.