Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря

В городах завыли сирены. UPD: Отбой в 13.10.

Объявление об усиленных мерах безопасности на территории Тульской области прозвучало 10 декабря в 12.09.

В целях вашей безопасности рекомендуется незамедлительно укрыться:

в подвальном помещении или на нижних этажах зданий;

в комнатах без окон, имеющих капитальные стены;

в специально оборудованных защитных сооружениях.

Если вы находитесь на улице или в транспорте, как можно быстрее пройдите в ближайшее укрытие или безопасное место.

Сохраняйте спокойствие и следуйте дальнейшим указаниям, сообщили в министерстве региональной безопасности.

Для связи с экстренными службами используйте единый номер: 112.