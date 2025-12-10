  1. Моя Слобода
Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря

В городах завыли сирены. UPD: Отбой в 13.10.

Ракетную опасность объявили в Тульской области днем 10 декабря

Объявление об усиленных мерах безопасности на территории Тульской области прозвучало 10 декабря в 12.09. 

В целях вашей безопасности рекомендуется незамедлительно укрыться:

  • в подвальном помещении или на нижних этажах зданий;
  • в комнатах без окон, имеющих капитальные стены;
  • в специально оборудованных защитных сооружениях.

Если вы находитесь на улице или в транспорте, как можно быстрее пройдите в ближайшее укрытие или безопасное место.

Сохраняйте спокойствие и следуйте дальнейшим указаниям, сообщили в министерстве региональной безопасности.

Для связи с экстренными службами используйте единый номер: 112.

сегодня, в 12:14 −10
Событие
Ракетная опасность
