«Академия Михайлова» приняла участие в мастер-классе на Губернском катке и открытии главной ёлки Тулы

Хоккеисты провели открытый урок для воспитанников тульской школы, а также для детей участников СВО, многодетных семей и всех желающих.

В пятницу, 5 декабря, в самом сердце Тулы состоялся настоящий хоккейный праздник. На лёд вышли одни из лучших хоккеистов первой молодёжной команды Тулы: Никита Вахрушев, Аким Селивёрстов, Александр Андрияшев, Егор Скутин и Матвей Тофт. Они продемонстрировали юным игрокам профессиональные упражнения, превратив мероприятие в феерию ловкости и таланта.

Это яркое событие надолго останется в памяти детей, ведь сплочённость – это основа тульской системы. Гостей ожидали захватывающие конкурсы, эстафеты, подарки и незабываемые моменты игры на открытом льду. Болельщики, в лучших тульских традициях, активно поддерживали хоккеистов, создавая атмосферу настоящего праздника.

В церемонии открытия центральной ёлки и губернского катка приняли участие председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев, а так же генеральный директор АКМ Алмаз Бадретдинов:

— От лица руководства «Академии» выражаю признательность губернатору Тульской области Дмитрию Вячеславовичу Миляеву за неизменную поддержку спорта и развитие хоккея в нашем регионе. Особые слова благодарности также адресую помощнику президента Алексею Геннадьевичу Дюмину, группе компаний «Полипласт» и лично Александру Зинуровичу Шамсутдинову — без вашего участия невозможно было бы представить сегодняшние успехи и масштаб «Академии». - Он отметил, что это уникальная возможность для каждого прикоснуться к зимним видам спорта, активно провести время и сделать шаг к здоровому образу жизни.

После официальной части игроки молодёжной команды продолжили свои показательные выступления, даря радость детям участников СВО, многодетным семьям и всем желающим. Хоккеисты продемонстрировали свои навыки, выполняя различные упражнения и играя в хоккей, а затем провели товарищеский матч, где каждый смог себя почувствовать в роли настоящего спортсмена.

Такие моменты остаются в памяти на всю жизнь, ведь не каждый день удаётся выйти на один лёд с профессиональными спортсменами. В этот вечер центральная площадь Тулы наполнилась духом хоккея и русскими традициями, создавая атмосферу единства и праздника для всех присутствующих.