В Большой Туле появится завод по производству радиоэлектроники

Об этом стал известно на заседании регионального Градостроительно-земельного совета.

Заседание прошло под председательством зампреда правительства Тульской области – министра строительства Игоря Казенного. Участники градсовета одобрили строительство гостиницы в Туле на ул. Союзной. 

Также одобрено строительство складских помещений в Туле на ул. 5-й Криволученской, а также в районе пересечения автодороги М2 и Одоевского шоссе и в Ильинском сельском округе.

На ул. Серебровской планируют построить стадион с тремя теннисными кортами, воркаут-площадкой и беговой зоной. А на ул. Доктора Гумилевской появятся сборочно-механические цеха.

Кроме того, градсовет одобрил строительство производственных зданий радиоэлектронных и электронных изделий на ул. Гагарина в пос. Ленинский.

4 декабря, в 22:25 −7
