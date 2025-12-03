  1. Моя Слобода
«Вам колбасу или платежку?»: в Донском квитанции за коммуналку складируют в магазине

Эта ситуация длится уже 2 месяца.

В редакцию Myslo обратились жители микрорайона Комсомольского. По словам людей, у них закрылось отделение почты и теперь свои квитанции на оплату ЖКХ они вынуждены искать в продуктовом магазине. Почтальоны складируют платёжки на столике рядом с прилавком:

— Третий месяц длится эта канитель — почту закрыли, а почтальоны остались. Работают только в многоквартирных домах, игнорируя частный сектор. Сваливают все в кучу на столике в продуктовом магазине — любой может подойти и порыться в личной информации любопытства ради. Ноу-хау придумали, в общем. Хотите колбасу покупайте, хотите — квитанции ищите.

сегодня, в 15:31 +2
обращение читателей Донской почта квитанции ЖКХ
