Доминиканский футболист отказался возвращаться в «Арсенал» после отпуска

Пресс-служба ПФК «Арсенал» сообщила о возникшей ситуации в своих социальных сетях:

«Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска.

ПФК «Арсенал» заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрёл для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок — проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам.

ПФК «Арсенал» оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставляет за собой право на принятие дальнейших решений.

В настоящий момент мы ведём переговоры и до последнего надеемся найти компромиссный выход из этой ситуации. Наша цель — минимизировать возможные финансовые и репутационные риски для клуба», — говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, Рейес перешел в «Арсенал» из казахстанского «Елимая» в январе 2025 года. Всего за клуб он провел 23 матча, в которых отметился четырьмя голами. Также на его счету 38 игр и пять голов в составе сборной Доминиканской Республики.