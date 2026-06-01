В Веневском районе продолжается ремонт участка региональной дороги Новое Клейменово — Ясногорск — Мордвес. Контроль за качеством на объекте взяли на себя представители общественности: они сверили ход работ с графиком и проверили параметры проезжей части.

Подрядчик работает по графику. Дорожники сняли старое покрытие и уложили выравнивающий слой асфальта на участке около 3 км.

Впереди еще укладка верхнего слоя асфальта, укрепление обочин щебнем, восстановление съездов и автобусных остановок, а также нанесение разметки. Завершить все работы планируется до 1 сентября 2026 года.

Дорога имеет важное значение для региона: она соединяет Веневский и Ясногорский районы, проходит через населённые пункты Ушаково, Спицинский и Знаменское и обеспечивает выход на федеральную трассу М-4 «Дон».