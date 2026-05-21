Как стало известно Myslo, поиски пропавшей в Дубне девочки пока не увенчались успехом. Поздно вечером в лесу неподалеку от реки Дубны был найден синий беговел ребенка. Местные жители называют это место Овечья Губа — это низина в пойме реки.

По данным поисковиков, саму девочку пока не нашли.

Напомним, трёхлетняя (данные скрыты по требованию закона) пропала вечером 20 мая в поселке Дубна. К поискам девочки присоединились волонтёры, местные жители, полиция и СК. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.