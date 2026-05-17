В ночь с 16 на 17 мая Тульская область подверглась атаке БПЛА. Подразделения ПВО Минобороны России над территорией региона с 20.00 16 мая до 09.22 17 мая уничтожили 18 БПЛА.

По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем канале в MAX губернатор Дмитрий Миляев.

Опасность атаки сохраняется. Также ночью дважды объявляли ракетную опасность.

Всего в эту ночь над Россией были сбиты 556 украинских беспилотников, в том числе 120 — над Московским регионом. Сообщают о трех погибших — один в Химках и двое в Мытищах. Пострадали более 10 человек.