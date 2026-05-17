В Туле проводят в последний путь известного археолога и заместителя директора музея-заповедника «Куликово поле». Траурная церемония назначена на 18 мая.

Как уточнили в пресс-центре учреждения, прощание с Андреем Наумовым состоится 18 мая в 11.00 во Всехсвятском кафедральном соборе Тулы по адресу: ул. Л. Толстого, 79.

Напомним, ученый ушел из жизни 15 мая на 61-м году. Андрей Николаевич имел степень кандидата исторических наук, являлся лауреатом Госпремии РФ, а также обладателем награды имени И.Е. Забелина.

Свыше 35 лет его профессиональная деятельность была посвящена археологическому наследию Тульского края. В сферу его научных интересов входили древнерусские поселения на территории Куликова поля, детали самого сражения и история Ивановского канала эпохи Петра I.