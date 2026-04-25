В этом году исполняется 40 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Сегодня, 25 апреля, у мемориала «Тулякам - ликвидаторам Чернобыльской катастрофы» состоялся митинг, посвященный Дню участников ликвидации последствий и памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Катастрофа произошла 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке. Это крупнейшая в истории атомной энергетики авария. В ее ликвидации принимали участие более 2,5 тысяч жителей Тульской области.

Сегодня в сквере памяти тулякам - ликвидаторам была заложена «Капсула времени» с посланием будущим поколениям от тех, кто стоял на передовой борьбы с радиационной угрозой.

Это послание планируется вскрыть в 2086 году, в столетнюю годовщину трагедии. Память погибших почтили минутой молчания и возложили к мемориалу цветы.