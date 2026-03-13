Тулякам покажут картины из закрытых фондов

Их можно увидеть в новой экспозиции в музее «Тульские самовары».

В Туле открылась выставка к 175-летию со дня рождения известного археолога и историка Николая Троицкого.

Экспозиция объединила около 90 уникальных экспонатов, многие из которых происходят из личного Древлехранилища ученого. Центральным экспонатом выставки стал редкий парадный портрет самого Николая Ивановича Троицкого.

Это полотно, написанное неизвестным художником в начале XX века, демонстрируется публике впервые. Долгие годы картина хранилась в фондах Тульского музейного объединения и лишь недавно была отреставрирована. Особый интерес представляет тот факт, что широкому кругу читателей этот портрет был знаком только по черно-белым репродукциям в книгах. Теперь у посетителей есть уникальная возможность увидеть работу в ее подлинном, цветном исполнении.

Среди других ценных полотен — портрет философа и поэта Алексея Хомякова работы Степана Турчанинова. Считается, что картина, датированная серединой XIX века, была создана в родовой усадьбе Хомяковых Богучарово под Тулой.

Кстати, Хомякова и Троицкого связывала личная дружба. Алексей Степанович передал в коллекцию «Палаты древностей» несколько семейных реликвий. Среди них — портрет поэтессы Евдокии Ростопчиной (урожденной Сушковой) кисти знаменитого Василия Тропинина. Предположительно, это заказная работа, выполненная мастером в 1840-1850-х годах.

