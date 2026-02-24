  1. Моя Слобода
новости
Возвращение легенды: Камила Валиева провела мастер-класс для детей на Губернском катке в Туле

Фигуристка научила ребят выполнять сложные элементы на коньках.

Возвращение легенды: Камила Валиева провела мастер-класс для детей на Губернском катке в Туле
Фото Алексея Пирязева.

23 февраля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева приехала в Тулу с мастер-классом для юных спортсменов. Прославленная фигуристка вышла на Губернский каток, чтобы подарить каждому «ледяному танцору» частичку своих секретов, мастерства и любви к спорту. 

PAV-1899.jpg

В конце декабря у Камилы закончилась дисквалификация — теперь она сможет вернуться к соревнованиям. В 2022 году на Олимпиаде в Пекине в крови спортсменки обнаружили допинг, из-за чего её отстранили от состязаний и лишили всех медалей, начиная с 2021 года. Доказать, что запрещённое вещество попало в организм случайно, фигуристка так и не смогла.

Камила выбрала вернуться на «большой лёд» через поддержку, искренние эмоции и обмен доброй энергией.

PAV-2094.jpg

Встреча с юными тульскими фигуристами прошла в рамках благотворительной акции «ДоброFon». Ее основная идея — уделять внимание тем, кому оно нужно больше всего: пожилым, воспитанникам детских домов и интернатов, людям с ограниченными возможностями здоровья и молодому поколению.

PAV-0884.jpg

На лед вышли юные фигуристы спортивных школ Тульской области. Для каждого Камила Валиева — настоящий кумир, перенять опыт которого особенно ценно.

PAV-1908.jpg

Сначала фигуристка продемонстрировала для них «звездный прокат», ведь ничто так не вдохновляет спортсменов, как пример для подражания!

PAV-1971.jpg

Камила показала ребятам выполнение каждого отдельного элемента танца на льду: базовые наружные дуги, толчки, двукратную тройку и крюк. Были и более сложные трюки — различные вращения и спирали. А еще Валиева продемонстрировала юным фигуристам свой фирменный «кораблик».

PAV-2160.jpg

Затем ребята старательно принялись повторять элементы. Камила дала им бесценные рекомендации и открыла свои секреты, чтобы у каждого ребенка точно получилось выполнить каждый трюк. Чемпионка была внимательна и трепетна к каждому, особенно к малышам. Им она прямо «разжевывала» все движения. И это не прошло зря: «кораблик» точно научились делать все!

PAV-2120.jpg

Наш Губернский каток Камиле Валиевой понравился. Спортсменка отметила, что не в каждом городе есть возможность заниматься на таком красивом льду бесплатно:


PAV-2194.jpg

— Мне понравился Губернский каток! Роскошные виды и потрясающее качество льда.

PAV-2264.jpg

Камила пожелала удачи всем будущим спортсменам и раздала им на память свои автографы:

— Хочу поблагодарить «ДоброFon» и Тульскую область за организацию данного мастер-класса. Мне было безумно приятно поделиться своим опытом с воспитанниками спортивных школ. Желаю всем спортсменам, чтобы искра в глазах никогда не пропадала в их будущей спортивной карьере!

photo_2026-02-24_10-29-41.jpg

Ника Девочкина приехала на мастер-класс Камилы из Москвы. Ей 13, на льду она 5 лет:

— В детстве лед напугал меня, и я перестала заниматься. Но перед Олимпиадой в 2022 году я решила, что хочу снова встать на коньки, это было полностью мое решение. И вот серьезно занимаюсь с 2023 года с сильными тренерами. 

— Как не опускать руки после падений?

— Если ты думаешь, что у тебя не получится сделать, то главное — просто понять, для чего ты это делаешь, и верить, что ты это сделаешь. Не получится в 100-й раз, получится в 101-й!

— За кого из фигуристов ты болела на Олимпиаде-2026?

— Конечно же, за Аделию Петросян, мне безумно нравятся её произвольная и короткая программы. Но в тех условиях, в которых она ехала, было понятно, что попасть на пьедестал будет тяжело, — только если сработает ставка на четверной тулуп в чистом исполнении. Но, к сожалению, случилось падение. Думаю, Аделии сейчас тяжело, но я верю, что у неё всё получится и она еще вернется на Олимпиаду.

PAV-2215.jpg

Валерия Беляева занимается в тульском Ледовом дворце уже 8 лет:

— Фигурное катание меня очень впечатлило, меня затянула в этот спорт моя подруга. Камила Валиева мне очень понравилась, она хороший педагог и добрый человек! А еще у нее невероятное скольжение! Сегодня я поняла, как лучше всего делать «кораблик».

photo_2026-02-24_10-29-40.jpg

Полине Молчаливой 8 лет, из них 4 года она катается на коньках.

— Фигурное катание — это очень круто, и у меня все очень хорошо получается. Планирую и дальше старательно заниматься, чтобы в будущем обязательно достичь спортивных высот, — сказала девочка.

photo_2026-02-24_10-29-39.jpg

Серафима Баранова на льду 2 года. Малышке всего лишь 6 лет, она занимается в школе олимпийского резерва.

— А мне, наоборот, нравятся падения, они делают меня сильнее, — сказала девочка. — Мастер-класс мне очень понравился, я сегодня вместе с Камилой научилась делать «кораблик».

PAV-1838.jpg

Веронике Шугаевой сейчас 11 лет. На коньках она с 8 лет и уже знает, что такое сильно упасть на льду:

— Надо уметь собираться и думать о хорошем, что у тебя все получится и ты все сможешь. Я не могу жить без фигурного катания, мне очень нравится этот спорт — плавные движения, потрясающие прыжки. За три года я уже научилась делать все двойные прыжки, кроме дупеля. Мастер-класс оказался для меня очень полезным, я узнала, на каком расстоянии нужно держать ноги, как их правильно собирать.

PAV-1938.jpg

Одно занятие по фигурному катанию идет приблизительно 2 часа. Занимаются девочки от трех раз в неделю. Совмещать учебу и тренировки сложно, но чего не сделаешь, чтобы стать такой же, как Камила!

сегодня, в 12:15
