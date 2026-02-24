Возвращение легенды: Камила Валиева провела мастер-класс для детей на Губернском катке в Туле

Фото Алексея Пирязева.

23 февраля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева приехала в Тулу с мастер-классом для юных спортсменов. Прославленная фигуристка вышла на Губернский каток, чтобы подарить каждому «ледяному танцору» частичку своих секретов, мастерства и любви к спорту.







В конце декабря у Камилы закончилась дисквалификация — теперь она сможет вернуться к соревнованиям. В 2022 году на Олимпиаде в Пекине в крови спортсменки обнаружили допинг, из-за чего её отстранили от состязаний и лишили всех медалей, начиная с 2021 года. Доказать, что запрещённое вещество попало в организм случайно, фигуристка так и не смогла.

Камила выбрала вернуться на «большой лёд» через поддержку, искренние эмоции и обмен доброй энергией.







Встреча с юными тульскими фигуристами прошла в рамках благотворительной акции «ДоброFon». Ее основная идея — уделять внимание тем, кому оно нужно больше всего: пожилым, воспитанникам детских домов и интернатов, людям с ограниченными возможностями здоровья и молодому поколению.







На лед вышли юные фигуристы спортивных школ Тульской области. Для каждого Камила Валиева — настоящий кумир, перенять опыт которого особенно ценно.

Сначала фигуристка продемонстрировала для них «звездный прокат», ведь ничто так не вдохновляет спортсменов, как пример для подражания!





Камила показала ребятам выполнение каждого отдельного элемента танца на льду: базовые наружные дуги, толчки, двукратную тройку и крюк. Были и более сложные трюки — различные вращения и спирали. А еще Валиева продемонстрировала юным фигуристам свой фирменный «кораблик».

Затем ребята старательно принялись повторять элементы. Камила дала им бесценные рекомендации и открыла свои секреты, чтобы у каждого ребенка точно получилось выполнить каждый трюк. Чемпионка была внимательна и трепетна к каждому, особенно к малышам. Им она прямо «разжевывала» все движения. И это не прошло зря: «кораблик» точно научились делать все!





Наш Губернский каток Камиле Валиевой понравился. Спортсменка отметила, что не в каждом городе есть возможность заниматься на таком красивом льду бесплатно:





— Мне понравился Губернский каток! Роскошные виды и потрясающее качество льда.

Камила пожелала удачи всем будущим спортсменам и раздала им на память свои автографы:

— Хочу поблагодарить «ДоброFon» и Тульскую область за организацию данного мастер-класса. Мне было безумно приятно поделиться своим опытом с воспитанниками спортивных школ. Желаю всем спортсменам, чтобы искра в глазах никогда не пропадала в их будущей спортивной карьере!





Ника Девочкина приехала на мастер-класс Камилы из Москвы. Ей 13, на льду она 5 лет:

— В детстве лед напугал меня, и я перестала заниматься. Но перед Олимпиадой в 2022 году я решила, что хочу снова встать на коньки, это было полностью мое решение. И вот серьезно занимаюсь с 2023 года с сильными тренерами.

— Как не опускать руки после падений?

— Если ты думаешь, что у тебя не получится сделать, то главное — просто понять, для чего ты это делаешь, и верить, что ты это сделаешь. Не получится в 100-й раз, получится в 101-й!

— За кого из фигуристов ты болела на Олимпиаде-2026?

— Конечно же, за Аделию Петросян, мне безумно нравятся её произвольная и короткая программы. Но в тех условиях, в которых она ехала, было понятно, что попасть на пьедестал будет тяжело, — только если сработает ставка на четверной тулуп в чистом исполнении. Но, к сожалению, случилось падение. Думаю, Аделии сейчас тяжело, но я верю, что у неё всё получится и она еще вернется на Олимпиаду.





Валерия Беляева занимается в тульском Ледовом дворце уже 8 лет:

— Фигурное катание меня очень впечатлило, меня затянула в этот спорт моя подруга. Камила Валиева мне очень понравилась, она хороший педагог и добрый человек! А еще у нее невероятное скольжение! Сегодня я поняла, как лучше всего делать «кораблик».





Полине Молчаливой 8 лет, из них 4 года она катается на коньках.

— Фигурное катание — это очень круто, и у меня все очень хорошо получается. Планирую и дальше старательно заниматься, чтобы в будущем обязательно достичь спортивных высот, — сказала девочка.





Серафима Баранова на льду 2 года. Малышке всего лишь 6 лет, она занимается в школе олимпийского резерва.

— А мне, наоборот, нравятся падения, они делают меня сильнее, — сказала девочка. — Мастер-класс мне очень понравился, я сегодня вместе с Камилой научилась делать «кораблик».

Веронике Шугаевой сейчас 11 лет. На коньках она с 8 лет и уже знает, что такое сильно упасть на льду:

— Надо уметь собираться и думать о хорошем, что у тебя все получится и ты все сможешь. Я не могу жить без фигурного катания, мне очень нравится этот спорт — плавные движения, потрясающие прыжки. За три года я уже научилась делать все двойные прыжки, кроме дупеля. Мастер-класс оказался для меня очень полезным, я узнала, на каком расстоянии нужно держать ноги, как их правильно собирать.





Одно занятие по фигурному катанию идет приблизительно 2 часа. Занимаются девочки от трех раз в неделю. Совмещать учебу и тренировки сложно, но чего не сделаешь, чтобы стать такой же, как Камила!