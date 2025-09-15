Погода в Туле 16 сентября: до +25 градусов и ветрено

Фото Алексея Пирязева.

Во вторник в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от +5 до +10, днём — от +20 до +25. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.