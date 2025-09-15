  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Погода в Туле 16 сентября: до +25 градусов и ветрено - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 16 сентября: до +25 градусов и ветрено
Фото Алексея Пирязева.

Погода в Туле 16 сентября: до +25 градусов и ветрено

Атмосферное давление – ниже нормы.

Во вторник в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от +5 до +10, днём — от +20 до +25. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.

1.JPG

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 07:00 +2
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
Тульская областьТула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тулякам напомнили о шестидневной рабочей неделе
Тулякам напомнили о шестидневной рабочей неделе
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.