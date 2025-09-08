  1. Моя Слобода
9 сентября вход на территорию «Ясной Поляны» будет свободным
Фото Алексея Пирязева.

9 сентября вход на территорию «Ясной Поляны» будет свободным

В день рождения Льва Толстого посетителей ждет большая развлекательная программа.

9 сентября в Ясной Поляне отметят 197-ю годовщину со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Вход на территорию заповедника будет свободным с 9.00 до 17.00.

В 11.00 в Доме Волконского в рамках XIV Международной научной конференции «Лев Толстой и мировая литература» состоится презентация Яснополянского сборника — старейшего научного издания музея-усадьбы. В сборнике публикуются работы российских и зарубежных исследователей, рассматривающих творчество писателя в контексте русской и европейской литературы, философии, религии и искусства. Выпуск этого года станет юбилейным — 70-м по счету.

В 12.00 на площадке у Дома писателя начнется традиционное «Слово о Толстом». К микрофону выйдут сотрудники музея, учащиеся Яснополянского образовательного комплекса, а также российские и зарубежные исследователи творчества Льва Толстого: Игорь Евлампиев (Санкт-Петербургский государственный университет, Россия), Марьям Самари (Иран) и Цзинь Мэйлин (Китай). Затем состоится возложение цветов к могиле писателя в лесу Старый Заказ.

С 13.00 до 15.00 для посетителей будут проводиться бесплатные 10-минутные экскурсии по Дому Л. Н. Толстого. Экскурсионные группы будут формироваться у входа в Дом. Также с 13.00 до 15.00 будут открыты для свободного посещения выставки «Что такое искусство?» во Флигеле Кузминских и «Ее сердце осталось в России» в Доме Волконского.

Также 9 сентября в Ясной Поляне состоится этап Кубка Л. Н. Толстого по шахматам. В этот день пройдет сеанс одновременной игры для школьников на 40 досках. Сеанс проведут именитые российские гроссмейстеры. Начало — в 13.00.

6+

Фотограф:
вчера, в 17:38 +1
