Где в Туле не будет света 1 июля

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Братьев Жабровых, 8,
- ул. Лейтейзена, 6,
- ул. Клары Цеткин, 3,
- Красноармейский пр-т, 13,
- ул. Халтурина, 32,
- пос. Октябрьский: 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
- 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.), 33-б,
- 25-й пр-д, 44,
- ул. Шишкина, 50-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
- пр-д Капитана Громова, 48-66 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
- 18-й пр-д, 23-55 (нечётн.),
- Мясново: ул. Санаторная, 2, 4,
- пер. Санаторный, 3, 5,
- Одоевское шоссе, 17-а, 17, 19, 50,
- ул. Шоссейная 17, 19,
- ул. Фруктовая, 1-15,
- ул. Тесницкая, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 21,
- 2-й Тесницкий пр-д, 3-7,
- Скуратово: пос. Октябрьский, 60, 101-191,
- ул. Пугачёва, 1-а.