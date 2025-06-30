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Где в Туле не будет света 1 июля

Где в Туле не будет света 1 июля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Братьев Жабровых, 8,
  • ул. Лейтейзена, 6,
  • ул. Клары Цеткин, 3,
  • Красноармейский пр-т, 13,
  • ул. Халтурина, 32,
  • пос. Октябрьский: 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
  • 16-й пр-д, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.), 33-б,
  • 25-й пр-д, 44,
  • ул. Шишкина, 50-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.),
  • пр-д Капитана Громова, 48-66 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
  • 18-й пр-д, 23-55 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Санаторная, 2, 4,
  • пер. Санаторный, 3, 5,
  • Одоевское шоссе, 17-а, 17, 19, 50,
  • ул. Шоссейная 17, 19,
  • ул. Фруктовая, 1-15,
  • ул. Тесницкая, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 21,
  • 2-й Тесницкий пр-д, 3-7,
  • Скуратово: пос. Октябрьский, 60, 101-191,
  • ул. Пугачёва, 1-а.

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