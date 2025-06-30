В Туле пройдёт открытый Фестиваль по велогонкам на пересечённой местности

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В воскресенье, 6 июля, на лыжероллерной базе «Веденино» на Косой Горе пройдёт очередной Открытый Фестиваль Тульской области по велогонкам на пересечённой местности (велоспорту-маунтинбайку) «Open-Fest XCO Tula-2025».

Организатором Фестиваля является Федерация велосипедного спорта Тульской области при поддержке Минспорта Тульской области. В организации также принимают участие региональная Общественная палата и «ТулаПатриотЦентр» министерства молодёжной политики Тульской области.

В программе:

самая техничная трасса для горного велосипеда в Тульской области,

велозаезды во всех возрастных категориях, впервые – для детей, в том числе в категории «Беговел»,

медали для всех финишировавших участников и призовые наборы за места на пьедестале,

шатры на случай непогоды,

зона питания: гречневая каша с мясом, фрукты, печенье и чай.

Также гостей и участников ждёт площадка проекта «Мастера стилей» с мастер-классами по уличному спорту и граффити и интерактивные проекты «ТулаПатриотЦентра» «Без срока давности» и «Оружие Победы».

Будет работать фотозона с элементами исторической реконструкции, а на сцене для туляков споёт Леди Ксю (Оксана Мокверашвили).