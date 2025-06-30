В Туле пройдёт открытый Фестиваль по велогонкам на пересечённой местности

В воскресенье, 6 июля, на лыжероллерной базе «Веденино» на Косой Горе пройдёт очередной Открытый Фестиваль Тульской области по велогонкам на пересечённой местности (велоспорту-маунтинбайку) «Open-Fest XCO Tula-2025».
Организатором Фестиваля является Федерация велосипедного спорта Тульской области при поддержке Минспорта Тульской области. В организации также принимают участие региональная Общественная палата и «ТулаПатриотЦентр» министерства молодёжной политики Тульской области.
В программе:
- самая техничная трасса для горного велосипеда в Тульской области,
- велозаезды во всех возрастных категориях, впервые – для детей, в том числе в категории «Беговел»,
- медали для всех финишировавших участников и призовые наборы за места на пьедестале,
- шатры на случай непогоды,
- зона питания: гречневая каша с мясом, фрукты, печенье и чай.
Также гостей и участников ждёт площадка проекта «Мастера стилей» с мастер-классами по уличному спорту и граффити и интерактивные проекты «ТулаПатриотЦентра» «Без срока давности» и «Оружие Победы».
Будет работать фотозона с элементами исторической реконструкции, а на сцене для туляков споёт Леди Ксю (Оксана Мокверашвили).