Андрей Дубровский: «Эта награда – заслуженная оценка работы многих жителей области»

В Московской городской Думе, которая при поддержке мэра и правительства Москвы реализовала эту патриотическую акцию, подвели ее итоги. В автопробеге, который прошел по 18 регионам России и 4 регионам Республики Беларусь, приняли участие 34 человека. В общей сложности свыше 50 тысяч человек стали участниками различных мероприятий по маршрутам следования.

Символическим итогом проекта стала передача капсул с землей, собранной с братских захоронений в 10 городах-героях и Брестской крепости-герое, в крипту национального мемориального комплекса «Храм-памятник в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших» в Минске.

В Тульской области проект реализовали при поддержке губернатора Дмитрия Миляева, председателя Тульской областной Думы Андрея Дубровского и депутатов регионального парламента, правительства области и руководства города Тулы. Самое активное участие в работе приняли члены Молодежного парламента при облдуме.

На торжественной церемонии в столице председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников отметил, что любой масштабный проект невозможен без вклада неравнодушных, активных людей. Наградами отметили командиров экипажей — Героев России и Советского Союза, членов экипажей, студентов-спасателей, информационных партнеров — агентство ТАСС, депутатов Мосгордумы, представителей автозавода «Москвич», председателей законодательных собраний городов и регионов, через которые пролегал маршрут автопробега.

Алексей Шапошников вручил благодарность председателя Московской городской Думы председателю Тульской облдумы Андрею Дубровскому. Андрей Владимирович отметил, что эта награда — заслуженная оценка работы многих туляков.

— Проект «Города-герои — города героев» стал одним из самых ярких событий в канун 80-летия Великой Победы. Он связал города и страны, объединил людей, представителей разных поколений. От имени жителей региона благодарю Московскую городскую Думу, ее председателя Алексея Валерьевича Шапошникова, всех организаторов масштабной патриотической акции за большой вклад в сохранение памяти о бессмертном подвиге наших предков. Уверен, межпарламентское сотрудничество в этом направлении будет успешно продолжаться, — сказал Андрей Дубровский.